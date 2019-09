A.S. Lucchese



Avvio di ripresa choc per la Pantera: il Real Forte, in dieci, ribalta il punteggio

domenica, 15 settembre 2019, 15:35

di michele masotti

1-2

Lucchese (4-2-3-1): Fontanelli, Pardini, Benassi, Papini e Lucarelli; Nolè e Meucci; Nannelli, Presicci e Remorini; Bitep A disposizione: Marinca, Visibelli, Ligorio, Cruciani, Lattuca, Vignali, Yener, Gueye e Falomi Allenatore: Francesco Monaco

Real Forte Querceta (3-5-2): De Carlo, Giovannelli, Guidi e Tognarelli (43’ Baldassarri); Bertoni, Lazzarini, Biagini, Amico e Maccabruni; Falchini (58’ Minichino) e Di Paola A disposizione: Manfredini, Credendino, Carlucci Belluomini, Maffini, Fazzini e Pugliese Allenatore: Christian Amoruso

Arbitro: Francesco Lipizer di Verona (Assistenti Tini Brunozzi di Foligno e Barcherini di Terni)

Marcatori: 11’ Nannelli, 52’ Di Paola, 55’ Lazzarini

Note: espulso al 54’ Giovannelli per doppia ammonizione. Ammoniti Bertoni e Di Paola. Calci d’angolo 1-2. Recupero 8’

CAMAIORE - Per cancellare lo zero dalla casella delle vittorie, la Lucchese affronta il Real Forte Querceta, tatticamente vestito in maniera diversa rispetto al match di Coppa Italia, con cinque under in campo dal primo minuto. Monaco modifica la coppia di difensori centrali che aveva fatto bene a Borgosesia, inserendo Papini e Lucarelli sulle corsie e facendo scalare nel cuore della difesa il duttile Papini con Benassi. Il sacrificato è l’ex di turno Visibelli. Presicci, Nannelli e Remorini sono la batteria di fantasisti che agisce alle spalle di Bitep, al debutto in D dopo aver scontato i due turni di squalifica. Out gli infortunati Lici, Panati, Fazzi e Bartolomei.

Defezione importante anche in casa Real, con Amoruso che deve fare a meno del talentuoso Doveri. Il posto dell’ex Ponsacco viene preso da Amico, mezzala nella mediana a tre che comprende il playmaker Biagini e Lazzarini. Davanti l'esperienza e la forza fisica sono garantite dalle prime punte Falchini e Di Paola. Prima del calcio d’inizio il presidente Bruno Russo e il direttore generale Mario Santoro hanno consegnato un mazzo di fiori ai famigliari di Alessandro Naldi, tifoso rossonero prematuramente scomparso. Un sentito e toccante omaggio replicato dai tifosi della Curva Ovest, presenti in massa anche quest’oggi.

Prima occasione di marca ospite con una punizione dalla distanza, apparentemente senza pretese, di capitan Biagini che Fontanelli respinge con i pugni. L’equilibrio nel punteggio viene spezzato poco prima del quarto d’ora. I minuti sul cronometro sono 11 quando una precisa sventagliata di Benassi innesca la corsa sulla destra di Nannelli. Il classe 2000 lascia sul posto Bertoni, si accentra e sorprende con un secco rasoterra De Carlo. Primo centro in D per uno degli under più interessanti a disposizione di Monaco. Partita maschia, con tanti contrasti dal sapore rusticano che ricalcano il copione scritturato nella sfida dello scorso 18 agosto.

Nella formazione di Amoruso si fa sentire l’assenza di Doveri, elemento di fornire un cambio di passo nella trequarti avversaria. Al 20’ fuga sulla sinistra di Remorini, intelligente nel servire l’accorrente Nolè che spara alto da buona posizione. Il numero undici della Pantera continua a scatenare il panico nella retroguardia nerazzurra: ci vuole una deviazione provvidenziale in corner di Tognarelli per evitare il passaggio vincente a centro area all’indirizzo di Bitep. I locali, quest’oggi di biancorosso vestiti, sciupano un’altra colossale palla con Presicci che, smarcato da un tiro sballato di Bitep, cicca a sua volta il tap-in a tu per tu con De Carlo. Al 40’ un fortuito scontro aereo contro testa tra Tognarelli e Bitep costringe il difensore ospite a lasciare la contesa e trasportato, comunque cosciente, in ambulanza all’ospedale Versilia. Dopo una lunga pausa, giustificazione più che legittima del maxi-recupero di otto minuti, al posto dello sfortunato stopper entra Baldassarri.

La ripresa si apre con il pareggio degli ospiti. Dalla bandierina va capitan Biagini che pesca Di Paola, lasciato solo dal proprio marcatore, che si avvita alla perfezione di testa e supera l’incolpevole Fontanelli. Real Forte che, nemmeno il tempo di riprendere il gioco, resta in dieci uomini per la doppia ammonizione, nel giro di pochi minuti, di Giovannelli. Da un episodio potenzialmente favorevole per la Pantera, gli ospiti operano il clamoroso sorpasso. Una giocata sontuosa di Di Paola premia l’inserimento di Lazzarini che inchioda Fontanelli. Gioia irrefrenabile per i ragazzi di Amoruso che passano a condurre nel punteggio.