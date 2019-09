A.S. Lucchese



Cambio di programma: GhiviBorgo-Lucchese si giocherà al "Buon Riposo" di Pozzi

lunedì, 16 settembre 2019, 17:24

di michele masotti

A dispetto di quanto preventivato da gran parte degli addetti ai lavori e dalle due società, che avevano già trovato l'accordo, non sarà lo stadio "Mannucci" di Pontedera ad ospitare il derby tra Ghiviborgo e Lucchese, match valido per la quarta giornata del girone A di serie D.



Questa variazione è dovuta al fatto che nella cittadina pisana si terrà sabato 21 settembre la Notte Bianca, evento che richiede un elevato dispiegamento di forze da parte del commissariato locale di polizia. Visto che la manifestazione si estenderà fino alle prime ore di domenica 22, non sarebbe stato possibile avere il congruo numero di forze dell'ordine richieste per il match. La soluzione adottata dai dirigenti del Ghivizzano porta dritta al "Buon Riposo" di Pozzi, sede abituale delle partite casalinghe del Seravezza. Un teatro quindi inusuale per questo confronto che si ripete a otto anni di distanza dai due precedenti, quando le compagnini militavano in Eccellenza. Anche in quell'occasione (era il settembre 2011) i biancorossi dovettero affrontare la Pantera in campo neutro: all'epoca giò a Porcari e ad imporsi furono i rossoneri, denominati FC Lucca 2011, per 5 a 1.



Squadre che arrivano a questo incontro con due stati d'animo diametralmente opposti: i ragazzi di Fanani guidano la classifica a punteggio pieno, in coabitazione con la Fezzanese, mentre la Lucchese ha collezionato solo due punti nelle prime tre partite uscendo con le ossa rotte dal derby contro il Real Forte.