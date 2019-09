A.S. Lucchese



Divertente inizio di ripresa: al 58’ locali sempre in vantaggio

domenica, 22 settembre 2019, 15:14

di michele masotti

1-0

GhivizzanoBorgo (3-5-2): Signorini, Benedetti, Brusacà e Subbicini; Dell’Orfanello (69’Francescangeli), Fomov, Aprile, Papi e Borgia; Lucatti e Nottoli A disposizione: Marino, Zadrima, Broccoli, Solinas, Canali, Aldrovandi, Viti e Bini Allenatore: Pacifico Fanani

Lucchese (4-2-3-1): Fontanelli, Papini (46’Lucarelli), Visibelli, Benassi e Pardini; Cruciani e Meucci (46’Nolè); Remorini, Presicci (71’Gueye) e Panati (61’Nannelli); Falomi A disposizione: Marinca, Ligorio, Tarantino, Dinelli e Vignali Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Sfira di Pordenone (Assistenti Tricarico di Udine e Dellasanta di Trieste)

Marcatore: 25’Lucatti su rigore

Note: Al 30’ Signorini ha parato un rigore a Cruciani 800 circa gli spettatori. Ammoniti Benassi, Meucci, Subbicini, Fomov e Falomi. Calci d’angoli 5-3. Recupero 1’

Il giorno del derby è finalmente. Al “Buon Riposo” GhiviBorgo e Lucchese si sfidano con due stati d’animo contrapposti: la capolista sceglie l’undici tipo, con Papi al posto dello squalificato Marin. Confermato il tandem offensivo Lucatti-Nottoli, quest’ultimo lucchese doc, pronti a sfruttare i servizi laterali firmati da capitan Borgia e Dell’Orfanello. Locali costretti, a causa di una decisione del fischietto friulano Sfira, a scendere in campo con la maglia verdeblu del Seravezza. La Pantera, dal canto suo, non può assolutamente sbagliare dopo lo stentato avvio di campionato. Senza gli infortunati Lici, Bartolomei e Bitep, Monaco recupera dall’inizio il classe 2001 Panati, fantasista con Remorini e Presicci, mentre l’acciaccato Nannelli parte dalla panchina. In difesa si ricompone la coppia Visibelli-Benassi; il riferimento offensivo è Falomi, alla prima da titolare.

Prima occasione del pomeriggio di marca locale. Sul corner di Nottoli Lucatti anticipa tutti sul primo palo ma la sfera termina sull’esterno della rete. La replica dei rossoneri arriva al 13’ con Presicci che, liberato dalla sponda di petto di Falomi, incrocia con il destro esaltando i riflessi di Signorini. Il primo a finire sul taccuino dei cattivi è proprio il centravanti rossonero, reo di aver deviato con la mano un traversone di Panati. Lo stesso numero undici di Monaco protesta timidamente per una leggera spinta ai suoi danni di Subbicini. Ritmi per il momento particolarmente bassi, con la pioggia che fa la sua apparizione sopra il terreno di gioco versiliese. Una fiammata accende la partita al 24’. Nottoli vede un varco nella difesa e verticalizza immediatamente per Lucatti, abbattuto da Fontanelli proteso in uscita disperata. Rigore ineccepibile che l’ex Sinalunghese trasforma con freddezza spiazzando l’ex di turno. Quinto gol in quattro uscite per il classe 1992 e grande festa per i ragazzi di Pacifico Fanani. Passano soltanto tre minuti e questa volta il penalty viene concesso alla Pantera. Frittata di Signorini che si attarda nel rinviare, Remorini gli scippa il pallone per poi essere toccato dal dietro da Subbicini. Netto tiro dagli undici metri che Cruciani, con la sua tipica rincorsa cadenzata, si vede respingere in tuffo da Signorini. Il tentativo di tap-in di Presicci sorvola la traversa.

Gli ospiti premono principalmente sulla corsia destra dove Remorini, altro ex, pennella un morbido cross che l’incornata di Falomi alza sopra la traversa. Di contro, i “colchoneros” della Media Valle pungono con Nottoli, una spina nel fianco della difesa ospite grazie alla sua tecnica e rapidità. Brividi per i supporters della Lucchese a due minuti dal riposo, quando Fontanelli trattiene in tre tempi una conclusione dalla distanza di Fomov. È l’ultima emozione di un primo tempo che si conclude con il GhiviBorgo avanti e, complice rinvio della partita della Fezzanese, da solo in vetta al campionato. Monaco prova a correre ai ripari nell’intervallo con un doppio cambio che non trasfigura il volto tattico della Lucchese. Fuori Meucci e Papini, dentro Nolè e Lucarelli.

Clamorosa la palla gol cestinata dalla formazione di Fanani. Tutto nasce dall’ennesima progressione Nottoli che, giunto al limite dell’area, scarica per l’accorrente Dell’Orfanello. Il laterale mancino, peccando forse di altruismo, serve lo smarcato Lucatti che scivola al momento di spingere il pallone in porta. Centoventi secondi più tardi il tandem Borgia-Fomov sfonda sulla corsia destra, tocco centrale per il solito Nottoli che chiude troppo il diagonale: sfera che finisce a lato. Al 52’ si sveglia la Lucchese con Falomi che, in precario equilibrio, impatta in maniera sporca il pallone che poi Subbicini spazza via. Nove minuti dopo arriva il momento di Nannelli che, sebbene non sia al massimo della condizione, infonde maggiore brio e sfrontatezza alla fase offensiva della Pantera. Sfortunato il Ghivizzano al 72’: Fomov, bella scoperta del ds Pacitto che l’ha pescato in Promozione dalla Pontremolese, lascia sul posto Lucarelli, serve a centro area Lucatti che colpisce l’incrocio dei pali.

Foto di Giacomo Mozzi

Notizia in aggiornamento