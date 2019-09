A.S. Lucchese



GhiviBorgo, un gruppo rinnovato subito plasmato alla perfezione dall’architetto Pacifico Fanani

venerdì, 20 settembre 2019, 13:24

di michele masotti

Di solito, quando una formazione si presenta ai nastri di partenza di un campionato completamente rinnovata è comprensibile che possa pagare qualcosa, in termini di automatismi e amalgama, nei primi turni. Non è il caso del GhiviBorgo targato Pacifico Fanani, capolista di questo girone A assieme ai verdi della Fezzanese con tre vittorie in altrettante partite. I “colchoneros” della Media Valle, avversari della Lucchese domenica al “Buonriposo” di Seravezza, hanno assimilato celermente il 3-5-2, schema prediletto dall’ex tecnico di Castelnuovo e Aglianese, e possono contare sulla verve realizzativa del centravanti Giacomo Lucatti, capocannoniere del torneo con quattro reti. Gol degli attaccanti che mancano tanto, invece, alla Pantera, chiamata a non steccare più dopo aver racimolato solo due punti.

La partenza sprint non ha mutato l’obiettivo del club del presidente Nieri, che rimane sempre quello della salvezza, possibilmente senza passare dai play-out, assieme al lancio di qualche elemento, vedi il centravanti Ortolini passato al Siena, nel calcio professionistico. La rosa biancorossa, infatti, è una delle più giovane del torneo con i suoi 21,4 anni di media. Una politica societaria in linea con quella attuata negli ultime stagioni, dopo che ad inizio estate c’era stata la tangibile opportunità che il titolo sportivo del GhiviBorgo venisse comprato dall’imprenditore laziale Marco Arturo Romano (attuale proprietario della Viterbese), all’epoca interessato a far ripartire il calcio a Lucca. L’odierna denominazione è sorta nell’estate 2012 per effetto della fusione tra Ghivizzano, allora militante in Eccellenza, e Borgo a Mozzano, partecipante alla Prima Categoria. Va detto, ad onore del vero, che questo team è seguito maggiormente in quel di Ghivizzano, dato che al Borgo è rinata da tre anni una locale compagine che, riprendendo il vecchio titolo sportivo, partecipa alla Seconda Categoria. Il bilancio dei due precedenti, risalenti all’Eccellenza versione 2011-2012, parlano di un successo rossonero e un pareggio. L’allora Fc Lucca 2011, nata sulle ceneri del secondo fallimento della Lucchese, strapazzò per 5-1 il Ghivizzano dell’ex Venturelli. Mattatore del pomeriggio di Porcari fu la seconda punta rumena Emilian Costantin, autore di una tripletta: le altre reti della Pantera portarono la firma dello “sparviero” Alberto Francesconi e dell’under Valletta. Il punto della bandiera venne siglato da Ragghianti.

Fanani, il tecnico con cui i biancorossi hanno raggiunto i migliori risultati della loro storia, dovrà fare i conti con la pesante assenza dell’argentino Nicolas Marin. Il regista biancorosso, ingaggiato sul finire di agosto dal Legnago, è stato espulso durante la vittoriosa trasferta di Bra. Il suo posto verrà preso dall’ex Viareggio Papi, con Aprile che scalerà davanti alla difesa. Per il resto si va verso la conferma dell’undici tipo biancorosso. Tra i pali spazio all’under classe 1999 Alessandro Signorini, il cui ritorno in biancorosso ha infuso sicurezza e tranquillità ad una retroguardia che non era apparsa impeccabile in precampionato. Davanti a lui giocheranno Subbicini, Benedetti e l’ex di turno Brusacà. Le corsie laterali rappresentano un punto di forza del GhiviBorgo: a sinistra spingerà il 2000 Dell’Orfanello, uno dei confermati della passata stagione, mentre a destra si muoverà capitan Borgia, ritornato a vestire la maglia biancorossa dopo i campionati spesi proprio a Seravezza. Il terzino garfagnino ha già fornito alcuni assist per la testa di Lucatti. La linea mediana, priva come detto di Marin, sarà composta dalla mezzala classe 2001 Fomov, prelevato dalla Pontremolese e autore di un ottimo avvio di stagione, l’ex Acireale Aprile e Papi. Accanto a Lucatti, prima punta forte fisicamente e bravo ad aprire gli spazi per gli inserimenti dei suoi compagni, svarierà il lucchese Edoardo Nottoli. La prima alternativa su cui potrà fare affidamento Fanani è il sardo Solinas.

GhivizzanoBorgo-Lucchese sarà arbitrata da Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Tricarico di Udine e Dellasanta di Trieste.