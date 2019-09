A.S. Lucchese



Investimenti oculati e spazio alla linea verde: ecco la ricetta del Borgosesia per centrare la salvezza

venerdì, 6 settembre 2019, 16:35

di michele masotti

Il Borgosesia, prossimo avversario della Lucchese e reduce dal vittorioso 4-3 maturato nel derby di Bra, è un habituè della Serie D, categoria nella quale milita da undici stagioni consecutive. I granata, che toccarono il punto più alto della loro storia con la partecipazione al girone A della “defunta” C2 nella stagione 1998-1999, perseguono l’obiettivo di conseguire una tranquilla salvezza da abbinare al lancio verso il professionismo di giovani interessanti. È linea verde la parola chiave del progetto tecnico affidato a Marco Didu: nessuno dei componenti della rosa del Borgosesia ha più di 27 anni. Il più vecchio, se così possiamo definirlo, è il portiere classe 1992 Matteo Lalli, peraltro non impiegato a discapito dell’under, scuola Novara, Galli. Una legittima politica, quella del club del presidente Michele Pizzi, che è sposata da tante altre realtà che i ragazzi di Francesco Monaco incontreranno sul loro cammino.

Nato nel 1925 per effetto della fusione tra il Borgosesia Football Club e la Trattoria Vallana, l’Asd Borgosesia calcio ha lanciato nel panorama del calcio nazionale l’ex portiere di Milan e Juventus Christian Abbiati e Domenico Penzo, prima punta che, a cavallo tra gli anni 70’ e 80’, ha difeso i colori di Napoli, Juventus, Roma e Verona. La società salesiana ha vissuto il suo boom sotto la guida del presidente Mario Majolo. Dalla stagione 1990-1991 alla 1997-1998, i piemontesi furono protagonisti di una scalata che li portò al paradiso del professionismo, perso subito nella stagione successiva dopo il doppio play-out con la Pro Patria. Terminata l’avventura in Coppa Italia soltanto ai calci di rigore contro il Casale, la formazione di Didu ha sbancato, come detto, Bra grazie ad una certa abilità nel gioco da fermo. Per avere maggiori ragguagli basta osservare il modo con sui sono arrivati il primo gol di Ravasi e quello di Ramon Muzzi, figlio di Roberto, prolifico ex attaccante di Roma, Cagliari, Udinese e Lazio. Sarà il 4-3-1-2 il modulo che verrà adottato dal Borgosesia.

I pali della porta piemontesi verranno difesi dal 2001 Luca Galli, coetaneo del terzino mancino Renolfi mentre sulla corsia opposta agirà Saltarelli, da tre stagioni in forza ai granata. Giovane la coppia di marcatori centrali: toccherà ad Andrea Ferrando e al classe 1997 Marco Costa, già però esperto per la D, occuparsi degli attaccanti della Pantera. Le chiavi della mediana sono affidate ad un altro under, ossia Matera autore di uno splendido gol contro il Bra, destro da fuori area che ha finito la sua corsa all’incrocio dei pali, che verrà scortato ai suoi lati dall’ex Viareggio Bertolini e da capitan Castelletto. Il trequartista prescelto da mister Didu sarà lo sgusciante Ernesto Pagliaro, prelevato due anni orsono dalla Pro Vercelli, a cui spetterà il compito di innescare Ramon Muzzi e Mattia Ravasi. Quest’ultimo sarà l’osservato speciale della difesa rossonera: il classe 1994, vero e proprio rapace dell’area di rigore, nel corso della sua carriera ha militato nei campionato professionistici con le maglie di Modena, Verona, Pro Patria e Pordenone.

L’inedita sfida tra Borgosesia e Lucchese sarà diretta dal fischietto di Caltanissetta Francesco Cusumano, coadiuvato da Piero Cumbo di Agrigento e Mario Chichi di Palermo.