A.S. Lucchese



La Lucchese ha incontrato l'imprenditore Danilo Mariani

lunedì, 2 settembre 2019, 18:14

La Lucchese rende noto, tramite comunicato stampa, che ha incontrato l'imprenditore Danilo Mariani che, assistito dai propri legali, ha illustrato verbalmente per la prima volta tre proposte per la società rossonera.

"Mariani ha spiegato qual è il suo vero core business - ha commentato il presidente Bruno Russo -. Da parte nostra abbiamo sottolineato che le porte della Lucchese sono aperte a tutti, ma abbiamo ribadito all'imprenditore romano - come d'accordo con l'amministrazione comunale e come comunicato alla città e alla tifoseria - che la nostra priorità sarà sempre verso coloro i quali ci hanno permesso di iscrivere la squadra alla serie D. Cioè gli imprenditori lucchesi con i quali avremo un incontro preventivo in vista della riunione già programmata con il sindaco Alessandro Tambellini che si terrà entro il 20 settembre. In questo momento è essenziale l'adeguamento strutturale dello stadio Porta Elisa e non lo sono certamente promesse più o meno vaghe. Mi sono sentito prospettare il raggiungimento della serie A in cinque anni, una ipotesi affascinante ma che deve essere supportata da fatti concreti e soprattutto da una disponibilità finanziaria certa perché lottare per un traguardo del genere presuppone un investimento elevato: non meno di venti milioni di euro. In una parola, essendo nel mondo del calcio da oltre 30 anni e conoscendone tutti i risvolti, sono rimasto molto perplesso. Noi andiamo avanti con il progetto più volte annunciato alla città, ovviamente a braccetto con gli imprenditori lucchesi dei quali è ben nota la serietà, la rettitudine morale, la potenzialità economica e - la cosa più importante che è già stata dimostrata il 31 luglio - la capacità di saper mantenere la parola data".