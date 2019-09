A.S. Lucchese



L'abito non fa il... Monaco: "Niente scuse, bisogna vincere"

sabato, 21 settembre 2019, 15:18

di aldo grandi

E' un Monaco apparentemente tranquillo e fiducioso quello che si presenta in sala stampa questa mattina al Porta Elisa per la solita conferenza pre-gara in vista della partita di domani pomeriggio alle 15 a Seravezza contro il Ghiviborgo. Il mister, tuttavia, non fa giri di parole e, di fronte ai giornalisti, fa chiaramente capire che il tempo delle mele è finito e che, al di là di sdolcinature e belle figure, quello che conta, ora, con due punti appena in classifica dopo tre gare, è vincere. Punto e basta.

"Inutile fare giri di parole - ha esordito il tecnico rossonero - Dobbiamo cominciare a vincere. Tutto qui. E per farlo è necessario correggere alcuni errori imperdonabili che ci hanno penalizzato nelle gare precedenti. Siamo sinceri. Gol come quello preso domenica su calcio d'angolo o come altri, non è possibile prenderli. Vuol dire che c'è un calo di concentrazione che non possiamo permetterci. Ciònonostante ci tengo a sottolineare come il primo tempo della partita di domenica scorsa mi abbia assolutamente soddisfatto e che la sconfitta si è giocata su due errori da parte nostra. La squadra ha fatto bene sia sotto il profilo tattico, sotto quello delle occasioni avute e sia sotto quello della convinzione e della concentrazione. Purtroppo nel secondo tempo due episodi sono stati fatali. Se ci manca qualche punto? Direi cdi sì se prendiamo in esame le tre partite in generale. Ma c'è poco da dire. I risultati alla fine parlano da soli".

Francesco Monaco si è guardato anche il prossimo avversario, il Ghiviborgo, reduce da tre vittorie e, ovviamente e giustamente, galvanizzato: "E' una buona squadra, non sarà facile per noi, ma abbiamo anche migliorato sotto il profilo fisico. Loro hanno quel Nottoli, ex Lucchese, molto rapido e un attacco che sa far respirare la squadra. Sono niente male anche negli altri reparti, ma noi non possiamo rischiare di perdere un'altra opportunità. Pioverà, a quanto pare, abbiamo pensato anche a questo. Tarantino? Non certo dall'inizio della partita, l'età passa per tutti, ma se devo essere sincero lui non sta facendo bene, sta facendo di più. Complimenti. Vedremo di fare tutto ciò che possiamo per non ripetere gli stessi errori".