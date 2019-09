A.S. Lucchese



Lucchese, divertente pareggio contro l’ambizioso Chieri

domenica, 1 settembre 2019, 15:09

di michele masotti

2-2

Lucchese (4-2-3-1): Fontanelli, Lici, Meucci, Papini e Pardini; Nolè (68’Fazzi) e Cruciani (56’Ligorio); Remorini (89’Lucarelli), Presicci (69’Vignali) e Nannelli; Gueye (43’Falomi) A disposizione:Forciniti, Balleri, Yener e Tarantino Allenatore: Francesco Monaco

Chieri (4-3-3): Luppi, Bruni (46’Nouri), Benedetto, Conrotto e Casanova (72’De Riggi); Giacinti, Cecchi e Varano; Melandri (67’Bragadin), Barcellona (46’Sbordone) e Campagna (46’Patuassi) A disposizione: Bertoglio, Della Valle, Mosagna e Di Sparti Allenatore: Massimo Morgia

Arbitro: Senthuran Lingamoorty di Genova (Assistenti Della Monica e Torraca di Spezia)

Marcatore: 24’ Meucci, 35’ Melandri, 44’ Remorini e 59’ Varano su rigore

Note: Spettatori 900 circa. Ammoniti Presicci, Cruciani, Conrotto, Ligorio, De Riggi, Meucci e Barcellona. Calci d’angolo 2-7. Recupero 0’ e 4’.

Finisce in parità l’esordio nel girone A di Serie D della Lucchese. Il 2-2 contro il Chieri, una delle papabili protagonisti di questo torneo, può accontentare i ragazzi di Monaco che, sebbene siano andati due volte in vantaggio, hanno subito il forcing della formazione di Morgia per gran parte della ripresa. Il deficit di condizione atletica, lecito da attendersi, ha fatto la differenza nei secondi quarantacinque minuti ma la forza di spirito ha consentito di muovere la graduatoria nel turno inaugurale. Specialmente in attacco, dove era assente Bitep e Gueye si è infortunato sul finire del primo tempo, c’è tanto da lavorare. Ligorio e Falomi devono trovare la migliore condizione possibile; inoltre, serve come il pane, un rinforzo per quanto riguarda le quote classe 2001. Menzione speciale per le prestazioni di Papini, puntuale negli interventi, e Meucci, stoico nel rimanere in campo fino al 94’.

Il pubblico delle grandi occasioni colora di rossonero le tribune del Necchi-Balloni per la prima uscita in campionato della Lucchese. Contro il Chieri Monaco deve rinunciare all’infortunato Visibelli, messo k.o. da un contrasto nell’allenamento di rifinitura, e propone il classico 4-2-3-1 con Meucci e Papini al centro della difesa. Son ben cinque gli under in campo dal calcio d’inizio: oltre all’ex stopper, della Sangiovannese, il classe 2002 Pardini agisce come terzino mancino, Presicci e Nannelli si muovono alle spalle dell’unica punta Gueye, al rientro così come Lici. Partono dalla panchina gli ultimi arrivati Ligorio e Falomi. Gli ospiti, dal canto loro, non possono schierare l’infortunato Bellocchio e l’acciaccato Yeboah. Morgia punta sull’esperienza di Benedetto e dell’ex Cuneo Conrotto per guidare la linea difensiva. Confermato la mediana made in Mantova Cecchi-Giacinti-Varano: in attacco il classe 2002 Barcellona è supportato da Campagna e Melandri. I supporters della Pantera riservano una standing ovation al momento dell’ingresso sul manto erboso di Francesco Monaco, il capitano di mille battaglie a cui è stato affidato il compito di riportare in alto il vessillo della Lucchese. Stesso speciale trattamento riservato a Massimo Morgia, quest’oggi rivale ma che nutre un viscerale e sincero amore per la Pantera.

Azzurri piemontesi che impegnano già al 2’ Fontanelli, attento a non farsi sorprendere sul proprio palo dalla rasoiata di Melandri. Dodici minuti più tardi, dopo una fase equilibrata, altro squillo di marca ospite con l’inserimento di Varano che non sfrutta a dovere una disattenzione di Meucci: il diagonale dell’ex Mantova finisce sul fondo. La formazione di Monaco paga, come accaduto sovente nelle precedenti partite, l’inferiorità numerica in mezzo al campo. Chieri che continua a premere: la mano di Morgia, per quanto concerne l’armonia della manovra, si vede già. Al 20’ nuovo pericolo in area locale: avventata uscita di Fontanelli che poi rimedia respingendo il colpo di testa ravvicinato di Barcellona. Ad allontanare definitivamente la minaccia ci pensa Nolè.

Alla prima occasione a colpire, però, è la Lucchese. Gueye si guadagna un calcio di punizione dalla destra, che il piede fatato di Cruciani tramuta in assist per il bel destro al volo di Meucci. Palla nell’angolino e nulla da fare per Luppi. Il vantaggio dei rossoneri dura undici minuti: la rete del Chieri nasce da una punizione in zona offensiva in favore della formazione di Monaco. Il lungo rilancio di Luppi innesca la rapidità di Melandri, furbo nel liberarsi, probabilmente con una spinta, di Lici e di superare con freddezza con un morbido lob Fontanelli. Vibranti le proteste dei padroni di casa all’indirizzo del direttore di gara. Prima dell’intervallo un guaio muscolare toglie dalla contesa Gueye: al suo posto dentro Falomi. Al 44’una sventagliata di Cruciani innesca Remorini: la difesa ospite, proprio come quella della Lucchese in occasione della rete di Melandri, si fa cogliere di sorpresa e Remorini, fino ad ora non molto attivo, sentenzia Luppi con un sinistro non stilisticamente impeccabile ma terribilmente efficace. Nuovo boato della torcida rossonera; si va al riposo con la Pantera avanti nel punteggio.

Ripresa che si apre con un triplice cambio in casa Chieri: Morgia inserisce Sbordone, Patuassi e Nouri. Mosse tattiche che infondo una maggiore spinta offensiva agli ospiti, ancora Meucci è provvidenziale nell’anticipare Melandri pronto a calciare da pochi passi. Monaco attua una contromossa inserendo Ligorio al posto di Meucci. Non una prima da ricordare per l’ex Picerno che, tempo di entrare in campo, causa un rigore per il tocco con il braccio, da distanza ravvicinata, sul tiro di Patuassi. Glaciale la trasformazione dagli undici metri di Varano che spiazza Fontanelli. Falomi prova a suonare la carica con un potente destro che Luppi smanaccia sopra la traversa.

Il canonico valzer delle sostituzioni permette l’ingresso in campo di Vignali e Fazzi, tra le fila dei locali, e l’ex Bragadin e De Riggi tra i piemontesi. Nel finale l’arrembaggio del Chieri, logicamente avvantaggiato dal punto di vista fisico della Lucchese, viene vanificato dal salvataggio sulla linea di Lici sul guizzo proprio di Bragadin.

Domenica prossima trasferta piemontese per i rossoneri, di scena sul terreno di gioco del Borgosesia, reduce dal 3-3 conquistato a Bra.



