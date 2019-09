A.S. Lucchese



Lucchese, pareggio a reti bianche con la Sanremese: rinviato ancora l’appuntamento con la prima vittoria

domenica, 29 settembre 2019, 15:24

di michele masotti

0-0

Lucchese (4-3-3): Fontanelli, Papini (85’Lucarelli), Benassi, Ligorio e Pardini; Presicci, Meucci e Nolè; Tarantino (70’Vignali), Falomi (78’Bitep) e Gueye (57’Panati) A disposizione: Marinca, Visibelli, Cruciani, Lattuca e Dinelli Allenatore: Francesco Monaco

Sanremese (4-3-3): Caruso, Pici, Bregliano, Gagliardini e Gerace; Likaxhiu (70’Bellanca), Taddei e Demontis; Scalzi (75’Vitiello), Colombi (52’Spinosa) e Lo Bosco (91’Manes) A disposizione: Morelli, Scarella, Calderone e Fenati Allenatore: Nicola Ascoli

Arbitro: Claudio Campobasso di Formia (Assistenti Bianchini e Giudice di Frosinone)

Note: prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memora di Walter Nicoletti. Ammoniti Bregliano, Taddei e Ligorio. Calci d’angolo 4-6. Recupero 1’ e 4’.

Si muove a piccoli passi la graduatoria della Lucchese che, nel giorno del rientro al Porta Elisa, impatta 0-0 contro una Sanremese andata decisamente più vicina al bersaglio grosso. Le assenze di Remorini, Lici e Nannelli hanno pesato sul rendimento della formazione di Monaco che, per la prima volta, in stagione ha mantenuto inviolata la propria porta. C’è ancora tanto da lavorare per il sodalizio rossonero che, va detto, affrontava la squadra migliore del lotto di quelle affrontate fino a qui.

Tornare nella casa del Porta Elisa per spezzare il tabù vittoria: è questo l’obiettivo della Lucchese di Monaco, priva degli infortunati Lici, Fazzi e Remorini e dello squalificato Nannelli, che lancia dal primo minuto Tarantino e Nannelli. È il 4-3-3 lo schema prescelto dalla Pantera mentre sono quattro gli under che partono dal primo minuto. Locali con il lutto al braccio per ricordare Walter Nicoletti, tecnico che condusse la Lucchese in C1 nella stagione 2004-2005 I liguri, dal canto loro, si mettono a specchio dei rossoneri e giungono a Lucca sull’onda dell’entusiasmo derivante dal passaggio del turno in Coppa Italia. Ascoli schiera la prima punta Colombi, un passato nella Primavera dell’Inter, supportato da Scalzi e Lo Bosco: in difesa ad affiancare Gagliardini c’è l’esperto Bregliano: panchina, invece, per Spinosa. Presenti in tribuna Cristiano Lucarelli e Andrea Isufaj, attaccante lo scorso anno in forza alla Pantera. Una trentina i supporters biancocelesti scesi a Lucca.

Arrembante l’avvio della Sanremese che già al 4’ sfiora il bersaglio grosso con un diagonale di Colombi. Ancora più nitida la chance quando il cronometro segna l’ottavo minuto, con la smanacciata di Fontanelli sul traversone del mobile Scalzi e successivo salvataggio di Ligorio sul tentativo a colpo sicuro di Likaxhiu. Il numero ventisette biancocelesti cerca la via della rete direttamente dalla bandierina ma l’estremo difensore locale smanaccia a lato. Passati i pericoli iniziali, i rossoneri tengono meglio il campo sebbene sia sempre la compagine ospite a condurre l’iniziativa. Tarantino sulla destra e le percussioni di Presicci, centrocampista box to box, provano a scuotere la Pantera. Ritmi, comunque, particolarmente blandi. Sul finire del primo tempo la Lucchese si affaccia dalle parti di Caruso con un cross basso di Meucci, ben imbeccato dal classe 1979. Al 44’ Gueye si libera bene in area salvo poi alzare troppo la sua conclusione di sinistro. È l’ultima emozione di un primo tempo equilibrato.

Ghiotta occasione in apertura per i rossoneri con il colpo di testa, non molto potente, di Gueye comodamente parato da Caruso. Ascoli modifica l’assetto offensivo dei suoi: fuori Colombi e dentro Spinosa, con Lo Bosco che scala al centro dell’attacco. Immediata la contromossa di Monaco che rileva Gueye con Panati. Match che, se possibile, si appiattisce più di quanto accaduto nella prima frazione. Noia che viene squarciata al 73’ con la palla gol cestinata da Spinosa. Il neo entrato Bellanca mette in mezzo una sfera con l’ex Massese che fallisce un calcio di rigore in movimento. Ospiti che tornano a premere. Vitiello, infilatosi nelle maglie larghe della retroguardia locale, perde l’attimo per calciare a tu per tu con Fontanelli. Il numero uno della Pantera salva il risultato a tre giri di lancette sul termine, chiudendo bene il proprio palo sul rasoterra di Lo Bosco. Tutto era nato da una funambolica giocata di Spinosa, abile a liberarsi di Meucci e Benassi con un sombrero.

Non accade nulla nei quattro minuti di recupero e per la Pantera arriva il quarto pareggio in cinque con qualche fischio dagli spalti al triplice fischio finale a fare da colonna sonora all’uscita dal campo delle due squadre, sintomo di una prima civile contestazione verso i rossoneri. Domenica la Pantera sarà attesa dalla trasferta di Casale Monferrato.