A.S. Lucchese



Lucchese, ingaggiata la punta esterna Matteo Panati

martedì, 3 settembre 2019, 08:51

La Lucchese ha ingaggiato con la formula del prestito la punta esterna Matteo Panati, classe 2001, proveniente dalla Carrarese. Soddisfatto il ds Daniele Deoma: "Abbiamo portato in rossonero un giovane già formato, con un profilo tecnico-tattico molto interessante. Nella scorsa edizione del Torneo di Viareggio Panati si era messo in particolare evidenza ed era seguito da diversi club di serie C serie D. Ha scelto di firmare con la Lucchese perché ha capito che sotto la guida di mister Monaco potrà compiere un importante salto di qualità".

Panati si allenerà da martedì con i nuovi compagni e sarà a disposizione per la trasferta di Borgosesia.