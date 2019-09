A.S. Lucchese



Lucchese, Mariani: "Confermo disponibilità a ricevere una risposta entro il 21 settembre"

martedì, 3 settembre 2019, 10:30

Il presidente della Health Factory SpA, l'imprenditore Danilo Mariani, interviene dopo l'incontro con la Lucchese in cui ha illustrato tre proposte per la società rossonera.

"Lette le dichiarazioni del presidente Bruno Russo, non avendo alcuna volontà di scadere in sterili e inutili polemiche confermando gli obbiettivi discussi consentitemi solo di ringraziare il sindaco, dottor Tambellini, per il prezioso tempo e l’ampia disponibilità concessami sulle note questioni; rispetto alle quali, sempre come detto dal sindaco, non voglio né posso interferire negli assetti interni della attuale società. Per quanto ieri non ci sia stato detto nulla sulla preferenza, o sul rifiuto, delle tre soluzioni proposte già nella e-mail al sindaco del 4 agosto, ribadite a mezzo stampa nello stesso mese e che ieri la Lucchese ha generosamente voluto ascoltare, confermo, anche a nome del gruppo che rappresento, la disponibilità a ricevere una risposta entro e non oltre il 21 settembre".