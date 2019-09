A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco sprona i suoi: “Il ritorno al Porta Elisa sarà uno stimolo maggiore”

sabato, 28 settembre 2019, 13:33

di michele masotti

Il momento del sospirato ritorno a casa della Lucchese sta finalmente per arrivare. Domani alle 15 la Pantera, a distanza di tre mesi dal vittorioso ultimo match (l’1-0 nella finale di andata play-out contro il Bisceglie, potrà ricevere l’abbraccio del Porta Elisa, con una capienza pari a 3.300 unità dinanzi alla quota Sanremese. Un interlocutore scomodo per la formazione di Monaco, ancora alla ricerca del primo successo in questo torneo. Il capitano di mille battaglie, adesso guida tecnica di Noè e compagni, non nasconde la sua felicità di poter contare sul campo interno.

“Mi complimento con la società per i lavori svolti al Porta Elisa: domani auspico che ci sia un bel colpo d’occhio.” – è l’incipit del tecnico pugliese- “Per fare risultato contro una squadra tra le candidate al salto in C, dipende soltanto da noi. La Sanremese viene dalla qualificazione in Coppa Italia e dal 3-0 sul Vado. Hanno una conformazione tattica camaleontica: sono passati da un 4-3-1-2 al 4-3-3 per arrivare al 4-2-3-1. Mi dispiace dover rinunciare ad alcuni interpreti tra infortuni e squalifiche. Una grossa mano ci verrà data, ne sono sicuro, da chi subentrerà a match in corso. Domani non sarà una giornata speciale per il sottoscritto, ma per tutto l’ambiente di questa nuova Lucchese.”

Non sono esclusi cambiamenti tattici rispetto alla partita contro il GhiviBorgo, pareggiata in pieno recupero per effetto della zampata di Falomi.

“Stiamo lavorando serenamente non avvertendo alcun tipo di pressione di ottenere l’intera posta in palio. Il manto erboso del nostro stadio sta tenendo bene a differenza, con tutto il rispetto, di alcuni campi che abbiamo dovuto calcare forzatamente in queste prime uscite. – ha proseguito Monaco- “Se giocherò con quattro under? Probabilmente sì ma sono soluzioni che dipendono anche da come i ragazzi hanno lavorato in settimana e da quale compagine abbiamo di fronte. Out per infortunio Remorini, Nannelli, Fazzi, Lici e Bartolomei. Spero dalla prossima settimana di avere più pensieri se dovessi recuperare il maggior numero di elementi possibile. I liguri lasciano giocare ma sanno come colpire. Vedo dei miglioramenti dei sotto il profilo fisico che tecnico. Abbiamo avuto più occasioni noi che il GhiviBorgo: dobbiamo essere più cinici. Avremo di fronte un centrocampo dinamico.” Ragion per cui si dovrebbe andare con la riproposizione di una mediana composta da Nolè e Meucci, con Cruciani pronto a subentrare a match in corso.

A margine della conferenza stampa, il direttore generale Mario Santoro ha presentato la nuova muta rossonera con l’aggiunta dello sponsor targato Celfa.

“Gli imprenditori che ci sostengono in questo progetto hanno mantenuto la parola.” – ha dichiarato Santoro- “Fa parte di un progetto di avvicinamento verso le realtà imprenditoriali più importanti di Lucca. Per come abbiamo lavorato con lo stadio, sinceramente ritengo che non abbiamo un aspetto dilettantistico, anzi. Ripeto per l’ultima volta che, chiunque fosse il soggetto interessato alla Lucchese, la nostra priorità andrebbe agli imprenditori lucchesi. Il masterplan dello stadio verrà presentato, termini tecnici alla mano, entro giugno 2020.” La campagna abbonamenti ha staccato quota 622 tessere.