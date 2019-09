A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco suona la carica: “Dobbiamo conquistare la prima vittoria”

sabato, 14 settembre 2019, 13:03

di michele masotti

Alla vigilia del primo dei tre derby stagionali, i rivali della Pantera saranno i nerazzurri del Real Forte Querceta, Francesco Monaco, alle prese con alcune assenze tra cui quella del neo arrivato Panati, si attende un miglioramento dalla sua Lucchese rispetto a quella double face vista a Borgosesia. Consapevole di come l’asticella della difficoltà sia più alta, il tecnico rossonero non vuole utilizzare queste defezioni come alibi.

“Sono out i lungodegenti Lici, Bartolomei e Panati, vittima di un fastidio al bicipite femorale.” – è il punto sull’infermeria rossonera- “L’infortunio del classe 2001 tocca quella fascia di under dove siamo più scoperti: probabilmente giocherà di nuovo dal primo minuto Pardini, che si è ben comportato quando è stato chiamato in causa. Da segnalare anche l’indisponibilità di Fazzi, fuori causa per un virus, che riduce a tre elementi (Presicci, Nannelli e Gueye nda) i nati nel 2000 che ho a disposizione. È normale che, non avendo molta scelta sugli under, tutto questo comporti di dover lasciare in panchina a malincuore degli over importanti. Devo decidere se far partire dal primo minuto Bitep. Tutte e tre le prime punte, chi sta bene e chi meno, sono a mia disposizione. Tarantino e Vignali si stanno dando da fare per mettermi in difficoltà nelle scelte. Nella nostra batteria di trequartisti disponiamo di tanti giovani; chiaramente è una quantità numerica che penalizza, di conseguenza quelli elementi più esperti. Non so se Cruciani, ovviamente convocato, partirà da titolare poiché ha disputato il primo allenamento con il gruppo solo ieri (venerdì 12 settembre nda).”

Analizzando i versiliesi, già affrontati nel preliminare di Coppa Italia dello scorso 18 agosto, Monaco si aspetta un confronto diametralmente opposto. “Il Real ha fatto una buona gara con il Bra, adottando un 3-5-2 tatticamente rispetto al 4-3-1-2 messo in mostra contro di noi.” – ha dichiarato l’allenatore rossonero- “Massimo rispetto per la formazione di Amoroso ma da parte dei miei ragazzi c’è la grossa motivazione di registrare ulteriori progressi e ottenere la prima vittoria in campionato. Un risultato che aumenterebbe la nostra autostima.A Borgosesia abbiamo pagato, specialmente nella ripresa, un gap a livello fisico. Stiamo lavorando molto in allenamento su come migliorare la nostra circolazione di palla. Non sono stupito dall’impatto che ha avuto nella squadra Benassi, ragazzo che stimo anche sul piano umano.”

Chiusura dedicata ad un’annotazione e all’augurio, che trova residenza nei cuori di tutti i sostenitori della Pantera, di disputare celermente al Porta Elisa nelle partite casalinghe.

Per ora proseguiamo sulla strada del 4-2-3-1, modulo che stiamo adottando da inizio stagione, ma nulla vieta di mutare pelle quando avrò a disposizione tutti gli effettivi.” – è la considerazione di Monaco- “Francamente, sebbene i nostri tifosi ci seguano sempre e dovunque, non vedo l’ora di poter tornare a giocare sul Porta Elisa. Dalla prossima settimana ci alleneremo all’Acquedotto, dove sfrutteremo anche la famosa “gabbia” di Orrico che ben conosco.”