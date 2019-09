A.S. Lucchese



Lucchese, pari amaro a Borgosesia

domenica, 8 settembre 2019, 16:35

di michele masotti

1-1

Borgosesia: Galli, Saltarelli, Renolfi, Bartolini, Ferrando, Costa, Matera (78' Cirigliano), Castelletto, Muzzi (92' Iannaccone), Ravasi, Pagliaro (69' Ferradino). All. Didu. A disp. Martignoni, Tonoli, Canessa, Bernardo, Tampellini, Barrella

Lucchese: Fontanelli, Papini, Lucarelli, Meucci, Visibelli, Benassi, Nannelli (65' Presicci), Nolè, Gueye, Panati (73' Jener), Remorini. All. Monaco. A disp. Forciniti, Pardini, Ligorio, Cruciani, Tarantino, Vignali, Falomi



Arbitro: Cusumano di Caltanisetta

Marcatori: 9' Benassi e al 61' Castelletto

Note: ammoniti Visibelli, Panati e Lucarelli; minuti di recupero 0' e 6'; prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del padre del presidente del Borgosesia Michele Pizzi, Enzo

Una Lucchese a due volti, bene nel primo tempo e male nella ripresa, impatta 1-1 a Borgosesia e rimanda nuovamente l'appuntamento con il primo successo in campionato.



Su di un campo in sintetico e con i minimi standard di lunghezza per giocare in serie D, la formazione di Monaco ha pagato a caro prezzo un vistoso calo atletico sintomo di un'ideale condizione fisica che deve essere ancora raggiunta.



Monaco, per l'inedita trasferta in terra piemontese, ha dovuto rinunciare a Lici, Balleri e Bitep, lanciando nel 4-2-3-1, dal primo minuto, gli ultimi arrivati Panati e Benassi. Prima da titolare anche per il figlio d'arte Lucarelli, mentre il recuperato Gueye ha vinto il ballottaggio in attacco con Falomi. 4-3-1-2 confermato invece per la squadra di Didu con Pagliaro con si è mosso alle spalle dei due attaccanti Ravasi e Muzzi. I locali sono scesi in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Enzo Pizzi, padre del presidente Michele.

Grande approccio al match della Lucchese che, già al 9', passa in vantaggio. Sul corner calciato da Remorini, svetta in testa più alto di tutti proprio Benassi che fa esplodere la gioia dei tifosi ospiti. Buona la pressione offensiva degli attaccanti di Monaco, che recuperano palla con un'ottima frequenza. Visibelli al 21' sfiora il raddoppio di testa. Il primo segnale di ripresa degli amaranto scocca al 31' quando, sempre sugli sviluppi di un corner, nè Ferrando nè Costa mancano la deviazione vincente. Le due squadre vanno al riposo con la Lucchese meritatamente in vantaggio.



Nella ripresa il Borgosesia alza i ritmi della partita e costringe la Lucchese alla difensiva. La prima chance, comunque, della prima frazione capita sui piedi di Nannelli, ma Galli fa buona guardia e sventa il pericolo. Si riequilibra il punteggio al 61' con Castelletto, il più lesto di tutti a risolvere una mischia con un tiro che trova anche la fortuita, e decisiva, deviazione di un giocator ein maglia rossonera. Il calo fisico della Lucchese si rispecchia principalmente in mezzo al campo, dove la superiorità numerica del Borgosesia fa la differenza. Nel finale di match da segnalare un problema muscolare al guardalinee Cumbo che, nonostante ciò, resta stoicamente in campo. Nel maxi-recupero, ben 6' concessi, la Lucchese potrebbe tornare definitivamente in vantaggio ma Gueye spreca malamente, mandando la palla a lato.



Domenica prossima la Pantera, molto probabilmente, scenderà in campo al comunale di Camaiore per il remake della sfida di Coppa Italia contro il Real Forte Querceta, vittorioso quest'oggi di misura sul Bra, una delle due formazioni con il Ligorna ancora a secco di punti.