A.S. Lucchese



Lucchese, un colpo per la difesa: arriva l’ex Parma e Cesena Benassi

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:15

di michele masotti

Un rinforzo di spessore per ampliare la retroguardia rossonera e gli sviluppi in merito al futuro dello stadio Porta Elisa: sono stati questi i temi principali trattati nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maikol Benassi, stopper viareggino che torna ad indossare quella maglia rossonera con cui ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Monaco può così riabbracciare il calciatore con cui aveva vinto l’allora Seconda Divisione (vecchia C2) nella stagione 2010-2011. Una trattativa nata alla fine di giugno e che si è sbloccata nei giorni scorsi. Decisamente raggiante per questo rinforzo, uno degli ultimi over visto che la priorità rimane di ingaggiare un under in porta, il direttore sportivo Daniele Deoma.

“L’arrivo di Maikol Benassi, elemento di prestigio nato calcisticamente a Lucca, rafforza le nostre ambizioni.”- ha esordito Deoma che ripercorre le tappe dell’affare- “Ho contattato il ragazzo un mese prima della rinascita della Pantera. È un giocatore che ha il rossonero tatuato addosso: il suo curriculum parla per sé con i successi in piazza del livello di Parma, Cesena e Carrara. Acquisto che certifica un programma di lunghissima durata come il nostro. La tifoseria rossonera è il nostro fiore all’occhiello. Con questo arrivo cambiano le nostre prospettive? La Lucchese deve essere competitiva per fare un campionato dignitoso. I soldi, anche se fossero pochi, vanno spesi bene. Il nostro mercato, comunque, resta aperto.”

Classe 1989, Benassi torna a difendere quei colori con i quali aveva fatto il suo esordio nel calcio professionistico nella Coppa Italia edizione 2006-2007, quando la Pantera era guidata da Paolo Stringara. Oltre alle vincenti stagioni con Parma, Cesena e Carrarese, Benassi ha speso la sua carriera sempre in C con le maglie di Viareggio, San Marino, Livorno, Fermana e Monopoli.

“Dopo tanti anni sono tornato dove è partito il mio percorso verso il professionismo.”- ha detto il calciatore appetito da diversi club in questa finestra estiva di mercato- “Con il direttore avevo già parlato prima del perfezionamento dell’iscrizione in D del club. Poter stare a contatto con persone che hanno la Lucchese nel cuore è stato un assist fondamentale per la mia scelta. Ho un debito di riconoscenza con questo club, dal quale è partita la mia carriera.”

Il difensore centrale viareggino non si lascia andare in proclami, facendo capire come la sua massima attenzione sarà focalizzata sul rettangolo verde. “Non faccio molte promesse: sono una persona che lavora per la sua passione.”- ha affermato Benassi- “Darò tutto quello che ho per aiutare la Lucchese ad ottenere il massimo risultato: il nostro obiettivo verrà definito durante l’annata. Da calciatore posso dire che punterò sempre alla vittoria, un risultato che dipenda da più variabili. Assieme a mister Monaco abbiamo vinto la C2 con la Carrarese. Del mister conservo un grande ricordo: del resto siamo due seri lavoratori. Da 13 anni fino al primo fallimento targato con Fouzi nel giugno 2008 ho militato nel settore giovanile della Lucchese.”

Benassi è stato per lungo tempo nel mirino di un’altra nobile decaduta dell’estate pallonara 2019, ossia il Palermo. “Avevo imbastito una trattativa, durata parecchio, con i rosanero che mi avevano fatto una certa proposta: la scelta migliore, dettata dal fatto che la mia famiglia non si sarebbe potuta muovere, è stata la Lucchese.”- ha rivelato l’ex Cesena- “La squadra mi ha fatto una buona impressione in queste buone uscite, considerando il ritardo di preparazione che stiamo patendo. In questi mesi senza squadra, mi sono dapprima allenato a Viareggio assieme ad un preparatore atletico con qualche giocator, poi ho svolto il ritiro di Coverciano con la selezione Aic dei disoccupati.”

L’amministratore delegato Alessandro Vichi e il direttore generale Mario Santoro hanno ricapitolato la situazione dello stadio Porta Elisa. “Probabilmente la prossima settimana verrà convocata una commissione particolare per il pubblico spettacolo, nella quale si discuterà se attraverso la riduzione dei posti allo stadio si possa giocare al Porta Elisa.” – hanno esordito i due dirigenti rossoneri- “Stiamo lavorando da tempo per poter giocare nel nostro stadio la gara del 15 settembre contro il Real Forte Querceta. In caso contrario disputeremo quel match a Camaiore o Pontedera. Ci sono degli interventi da fare sulla gradinata ma che necessitano solo di un paio di giorni. Il futuro della tribuna centrale è legata indissolubilmente al progetto di ristrutturazione dello stadio. Se i lavori partiranno il prossimo anno, con le autorizzazioni necessarie, credo che entro tre anni si possa avere il Porta Elisa ultimato.”

Non trapelano cifre su quanto verrebbe a costare il restyling del principale impianto sportivo della città dell’arborato cerchio. “I lavori sulla tribuna non sappiamo quanto siano sostenibili.” – hanno continuato Santoro e Vichi- “Per rendere agibile totalmente lo stadio deve partire il suddetto progetto. Entro il 20 settembre avremo la riunione con Tambellini per parlare dello stato dell’arte del Porta Elisa. La convenzione verrà firmata dopo quella data. Gli imprenditori lucchesi verranno coinvolti in questo progetto. Il comune ha tutto l’interesse di sveltire questa operazione. Da domani mattina si la Juniores si allenerà all’Acquedotto, tutto sistemato a spese nostre: il comune ci ha assegnato i campi uno (dove probabilmente tornerà ad allenarsi la prima squadra nda) e due e lo spogliatoio. Dalla prossima stagione 2020-2021 avremo quattro formazioni del settore giovanile. Soltanto la tribuna centrale è legata ad un vincolo della sovraintendenza. Abbiamo degli impegni verso imprenditori che hanno permesso alla Lucchese di iscriversi. Dopo che questi, eventualmente, si disimpegneranno sulla questione stadio, ci sentiremo liberi di parlare con altri: è una questione meramente di correttezza. La Lucchese deve essere sostenuta in maniera regolare ogni anno.”

La società ha comunicato che la compagna abbonamenti durerà fino al venerdì precedente alla partita che verrà disputata al Porta Elisa.