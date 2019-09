A.S. Lucchese



Monaco, spirito giusto e tanta determinazione: a Borgosesia senza timore

sabato, 7 settembre 2019, 13:21

di aldo grandi

Partenza prevista alle 15 dallo stadio Porta Elisa. La truppa rossonera si appresta a salire in provincia di Vercelli, Piemonte, per giocare la sfida di campionato sul campo sintetico e di dimensioni anomale, più piccolo della media, del Borgosesia, squadra che, al suo esordio a Bra, ha vinto per 4 a 3. Alle 12 classica conferenza stampa della vigilia del mister Francesco Monaco agli impianti sportivi di Checchi Calcio a Carraia, con Diego e Luca Checchi con Mamma Francesca ad accoglierci come sempre. Con loro Emanuela Lo Guzzo, colpita di recente dal lutto conseguente alla morte del padre. A lei le nostre condoglianze e quelle di tutta la redazione.

Nell'atrio c'è la squadra della Lucchese al completo, che si è appena allenata al campo sintetico a 7 tanto per abituarsi alla superficie che troverà domani pomeriggio a Borgosesia. Ci sono anche Daniele Deoma, Mario Santoro, Bruno Russo che raggiungerà la comitiva nella mattinata di domani. C'è anche e come potrebbe essere diversamente essendo l'allenatore in seconda, Tony Carruezzo, maglia bianca e pantaloni corti neri, borsa a tracolla, sembra ancora in procinto di scendere in campo, lui che quest'anno, il 9 dicembre, compirà 50 anni. Arriva anche Gabriele Baraldi per un saluto e un in bocca al lupo.

Mister Monaco la prende subito di petto, dicendosi soddisfatto per la settimana appena trascorsa, l'unica, spiega, in cui, da mercoledì, è stato possibile allenarsi tutti insieme con la rosa, finalmente, al completo grazie agli arrivi di Benassi, un ritorno il suo e di Panati, classe 2001. Al di là di alcuni indisposti per varie cause fisiche, quattro in tutto, la squadra è pronta per giocarsi la gara contro un avversario che ha in mezzo al campo degli ottimi elementi così come in avanti e che, se lo si lascia giocare, può creare problemi: "Saranno galvanizzati dalla vittoria in trasferta a Bra, ma noi non ci faremo condizionare. Sono contento della squadra, che ha potuto allenarsi bene per la prima settimana. E' un gruppo che si è formato a poco a poco e che ha ancora qualche limite dal punto di vista fisico e tattico, ma per quel che concerne lo spirito e la determinazione, beh, non posso dire altro se non che sono soddisfatto".

"Dobbiamo ancora lavorare - prosegue il tecnico - questa squadra è stata costruita in un mese, il bilancio è positivo, ripeto, per quanto riguarda lo spirito di gruppo e la determinazione mostrata anche domenica scorsa, meno positivo il bilancio sotto il profilo tattico e della condizione fisica, ma abbiamo tempo per migliorare".

Colpisce, in questo ambiente, l'atmosfera di serenità che alberga un po' in tutte le componenti societarie. E' vero, Bruno Russo ha incontrato il romano Mariani che a tutti i costi voleva manifestare il proprio interesse a entrare in società. L'incontro c'è stato, più per fare contento il sindaco Alessandro Tambellini il quale non vuole lasciare tentata nessuna pista, che non per reale disponibilità a trattare. Del resto senza lilleri non si lallera e di lilleri, a quanto pare, non ne sono venuti fuori.

Comunque sia la città è con i suoi ragazzi, attende con curiosità e simpatia l'evolversi della situazione, ma non vuole essere presa in giro per l'ennesima volta e visti i precedenti una certa preoccupazione è comprensibile. Sbaglierebbero, a nostro avviso, i quattro moschettieri, se accettassero la corte di chi, con Lucca, non ha niente a che spartire. Come dice l'amico e collega Tronchetti, questo, al momento, è il campionato più adatto per risorgere e ripartire. Il resto, sono tutte chiacchiere.