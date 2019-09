Nuova Articolo

Altri articoli in A.S. Lucchese

C’è tanta amarezza in casa rossonera per una sconfitta che nessuno avrebbe pronosticato alla luce di un primo dove la Lucchese ha dominato

Un brutto secondo tempo dinanzi ad un avversario in dieci uomini per 41 minuti, rosso a Giovannelli, costa la prima sconfitta ad una Lucchese incapace di chiudere il match nella frazione inaugurale, troppe le palle gol cestinate

Per cancellare lo zero dalla casella delle vittorie, la Lucchese affronta il Real Forte Querceta, tatticamente vestito in maniera diversa rispetto al match di Coppa Italia, con cinque under in campo dal primo minuto

Alla vigilia del primo dei tre derby stagionali, i rivali della Pantera saranno i nerazzurri del Real Forte Querceta, Francesco Monaco, alle prese con alcune assenze tra cui quella del neo arrivato Panati, si attende un miglioramento dalla sua Lucchese rispetto a quella double face vista a Borgosesia

Sarà un Real Forte Querceta dal vestito tattico differente rispetto al match di Coppa Italia, deciso lo scorso 18 agosto da un penalty di Cruciani, quello che affronterà la Lucchese di Monaco al “Comunale” di Camaiore