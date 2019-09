A.S. Lucchese



Passi in avanti per il futuro del Porta Elisa

lunedì, 16 settembre 2019, 16:17

Passi in avanti per il futuro dello stadio Porta Elisa dopo l'incontro che si è svolto in Comune. Il sindaco Alessandro Tambellini ha incontrato la proprietà della Lucchese e una delegazione in rappresentanza dell'imprenditoria locale. Un'ora di colloquio, definito molto positivo dalle parti in causa, che ha prodotto i primi importanti risultati.

Nel giro di una decina di giorni, infatti, la Lucchese incontrerà con i legali e i tecnici dell'amministrazione comunale per redigere la concessione dello stadio, punto di partenza imprescindibile per programmare gli interventi necessari al fine di realizzare un Porta Elisa al passo con i tempi.