Porta Elisa, in vendita 50 abbonamenti di tribuna

lunedì, 23 settembre 2019, 18:57

La commissione provinciale di pubblico spettacolo si è riunita oggi per esaminare la situazione dello stadio di Lucca e ha deliberato di conferire fino al 3 marzo 2020 l'agibilità della struttura. Lucchese-Sanremese del 29 settembre si giocherà al Porta Elisa

lunedì, 23 settembre 2019, 14:36

È scomparso nella sua Rimini all’età di 67 anni Walter Nicoletti, l’allenatore che condusse la Lucchese alla salvezza in C1 nella stagione 2004-2005, quella del centenario. Malato da tempo, il tecnico romagnolo aveva continuato a ricoprire il proprio ruolo di consigliere dell’Aiac (Associazione italiana allenatori) e docente di tecnica calcistica...

domenica, 22 settembre 2019, 21:44

I 96 minuti del terzo derby della storia tra GhiviBorgo e Lucchese vanno all’archivio con un pareggio che accontenta, per le modalità con cui è maturato, di più gli ospiti. Sentimenti contrastanti in casa biancorossa, ancora leader del torneo in attesa che la Fezzanese recuperi la partita di Savona

domenica, 22 settembre 2019, 15:14

Succede di tutto nel derby del “Buon Riposo” di Pozzi dove la Lucchese aggancia in pieno recupero un GhiviBorgo che, obiettivamente, avrebbe meritato di vincere. La formazione di Fanani può recitare il mea culpa per non aver sfruttato le molte occasioni costruite nella ripresa

sabato, 21 settembre 2019, 15:18

Il tecnico rossonero ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara e non ha girato intorno alle parole: "Bisogna vincere, far bene non basta più"

venerdì, 20 settembre 2019, 13:24

Di solito, quando una formazione si presenta ai nastri di partenza di un campionato completamente rinnovata è comprensibile che possa pagare qualcosa, in termini di automatismi e amalgama, nei primi turni. Non è il caso del GhiviBorgo targato Pacifico Fanani, capolista di questo girone A assieme ai verdi della Fezzanese...