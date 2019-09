A.S. Lucchese



Post GhiviBorgo-Lucchese, le analisi dei due allenatori

domenica, 22 settembre 2019, 21:44

I 96 minuti del terzo derby della storia tra GhiviBorgo e Lucchese vanno all’archivio con un pareggio che accontenta, per le modalità con cui è maturato, di più gli ospiti. Sentimenti contrastanti in casa biancorossa, ancora leader del torneo in attesa che la Fezzanese recuperi la partita di Savona: se da un lato c’è la consapevolezza del bel calcio espresso e dell’ottima partenza, d’altro canto c’è rammarico per non aver inferto il colpo del k.o. ad una Pantera che, specialmente nella ripresa, ha sofferto maledettamente le accelerazioni dello scatenato Nottoli e compagni.

“Lo spettacolo messo in campo dalle due formazioni, sebbene il manto erboso non fosse dei migliori, ha gratificato il folto pubblico presente.” – ha esordito Pacifico Fanani- “Sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi anche se permane del rammarico per la traversa colpita da Lucatti che, con molta probabilità, ci avrebbe dato i tre punti. È un pareggio che fa aumentare la nostra autostima. Voglio i complimenti a Nottoli, autore di una grande prova. Può certamente migliorare in alcune scelte di passaggio ma sono aspetti che potrà acquisire nel proprio repertorio tecnico soltanto giocando. Sono felice per i progressi che stanno mostrando i miei ragazzi di partita in partita.”

Spostandoci sul versante rossonero, il primo a parlare è il direttore sportivo Daniele Deoma che del pomeriggio versiliese vede il bicchiere mezzo pieno. “La fame di vincere non è mancata oggi alla Lucchese.”- è il parere di Deoma- “Domenica torneremo finalmente al Porta Elisa e dovremo assolutamente ottenere i tre punti. Non mi interessa se l’avversario si chiama Sanremese, GhiviBorgo o chiunque altro: noi siamo la Lucchese.” Una dichiarazione non presa bene dal dirigente biancorosso Scaltritti che ha invitato il direttore della Pantera, a suo dire, ad avere più rispetto per le altre formazioni. Il terzo pareggio in quattro uscite viene accolto, tutto sommato, con moderata soddisfazione da Monaco. La sua Lucchese deve ancora rimandare l’appuntamento con il primo sorriso in campionato, ma l’essere riusciti a strappare un punto in recupero rappresenta un buon viatico.

“L’1-1 odierno fa morale e classifica.”- ammette il tecnico pugliese- “Eravamo partiti bene con le chance create da Remorini poi i due rigori, quello subito e quello fallito con Cruciani, ci hanno condizionato. Comunque la squadra ha provato a ribattere colpo su colpo; non dimentichiamoci le due clamorose occasioni non sfruttate da Falomi nella ripresa. Il nostro centravanti ha disputato una buona gara. Capisco perfettamente quei tifosi che ci chiedono la vittoria, però oggi ho visto una crescita a livello mentale rispetto a quanto visto contro il Real Forte. Tarantino nel finale ci ha dato una grossa mano sotto il piano della qualità. In difesa abbiamo patito la fisicità di Lucatti mentre a centrocampo, provando anche a cambiare schema, non siamo riusciti a trovare la quadra. Rimango comunque fiducioso per il proseguo del torneo.”

Michele Masotti