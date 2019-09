A.S. Lucchese



Post Lucchese-Sanremese: in casa rossonera si vede il bicchiere mezzo pieno

domenica, 29 settembre 2019, 18:52

Al termine del confronto con la Sanremese, dove è arrivata la prima contestazione della curva ai rossoneri, i vertici rossoneri, con l’eccezione di Mario Santoro, si sono avvicendati in sala stampa. Il presidente Bruno Russo e il direttore sportivo Deoma, così come Monaco, sono soddisfatti della prova offerta e invitano l’ambiente a guardare con ottimismo al futuro del club. I numeri non dicono tutto però, in certi casi, nemmeno mentono ed allora va registrato come i quattro punti in cinque gare e l’assenza di successi non sia il primo scorcio di stagione che in molti si sarebbero aspettati.

“Dobbiamo essere fiduciosi sul nostro cammino in base al match odierno, considerando che ci trovavamo di fronte ad una delle favorite per il salto in C.” – ha dichiarato Bruno Russo- “Oggi non abbiamo incassato e ritengo che abbiamo dei grossi margini di miglioramento. Francamente non capisco questo clima di delusione che si respira. La squadra ha tenuto bene il campo e ribattuto colpo su colpo ai rivali. È chiaro che ci manca ancora qualcosa, come trovare la giusta quadratura con gli under da schierare ma, a mio avviso, oggi c’è da festeggiare il fatto che siamo finalmente riusciti a giocare al Porta Elisa. Non dobbiamo dimenticare quando e da dove siamo partiti. Nelle prossime settimane ci incontreremo nuovamente con l’amministrazione comunale, che ringrazio pubblicamente per il supporto che ci sta fornendo, per proseguire a parlare della ristrutturazione del Porta Elisa.”

Sulla stessa lunghezza d’onda la fotografia del pomeriggio di Francesco Monaco. Il trainer rossonero ammette di aver visto dei progressi, specialmente nella prima frazione. “Abbiamo costruito due chance per segnare con Presicci e Nolè mentre nel secondo tempo, anche se la Sanremese ha spinto di più, non ho visto grosse occasioni per i liguri.” – è il parere di Monaco- “Comprendo il malumore dei tifosi; nessuno di noi è contento quando non si vince. L’unica medicina per uscire da questa fase è quella di lavorare. Sapevamo di affrontare una Sanremese tosta e con individualità di una certa levatura tecnica.” Restano da migliorare vari aspetti, come per esempio la circolazione della palla. “Dobbiamo velocizzare assolutamente la manovra per creare il maggior numero di pericoli in area avversaria. Gueye ha molti margini di miglioramento. Perché ho preferito Ligorio a Visibelli? È stata una scelta in base alle caratteristiche degli attaccanti liguri, così come a centrocampo ho voluto maggior dinamismo rispetto alle precedenti uscite.” Dopo gli interventi di capitan Nolè e Presicci, che si sono dettati fiduciosi di trovare al più presto quella vittoria smarrita, Daniele Deoma ha preso la parola. “Sono stati novanta minuti difficili che si inseriscono in un contesto di un campionato complicato.” – esordisce il ds della Pantera- “Abbiamo giocato alla pari contro una Sanremese che fa parte di quel lotto di compagini che si giocherà il titolo: i successi arriveranno con calma. Concordo sul fatto che si debba migliorare la manovra e in settimana lavoreremo duramente sotto questo aspetto. Se prenderemo un under in porta?Sono felice di Fontanelli che oggi ha salvato il risultato. Se capitasse l’occasione di ingaggiare un classe 2001 di ottimo livello sarò pronto a coglierla ma non dobbiamo prendere una quota senza qualità. Non dobbiamo demorderci per le difficoltà incontrate, messe in preventivo in questo primo mese. Voglio elogiare Pardini, un lucchese doc che ha i colori rossoneri nel sangue. Stiamo lavorando con serietà, professionalità e competenza.”

Sono stati 922, dei quali 300 paganti, gli spettatori che hanno assistito a Lucchese-Sanremese.

Michele Masotti