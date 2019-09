A.S. Lucchese



Real Forte Querceta, con la presidenza Lenzi si punta a traguardi storici

venerdì, 13 settembre 2019, 19:01

di Michele Masotti

Sarà un Real Forte Querceta dal vestito tattico differente rispetto al match di Coppa Italia, deciso lo scorso 18 agosto da un penalty di Cruciani, quello che affronterà la Lucchese di Monaco al “Comunale” di Camaiore. In quella che dovrebbe essere, almeno si spera, l’ultima uscita casalinga dei rossoneri lontano dal Porta Elisa, capitan Nolè e compagni cercheranno di ottenere i primi tre punti in questo campionato contro una delle papabili outsider. Per questo confronto, il secondo in meno di un mese, la Pantera dovrebbe ritrovare Lici e Bitep: da valutare l’impiego dal primo minuto di Nicola Falomi, ancora alla ricerca della migliore condizione.

Seppur in scala minore rispetto a quanto vissuto dalla Lucchese, l’estate 2019 ha regalato diversi cambiamenti ai nerazzurri, nati sette anni fa dalla fusione tra l’Us Forte dei Marmi e il Querceta Calcio. Dopo alcuni anni contrassegnati dalla presidenza Alessandro Mussi, uno dei principali artefici della promozione in D nella stagione 2015-2016 e rimasto comunque nell’organigramma del club, il timone dei versiliesi è finito nelle mani di Enrico Lenzi, ex arbitro di Serie C e titolare della Geu Impianti. Lasciata con annesse polemiche con l’amministrazione comunale di Peccioli l’avventura alla guida della Pecciolese, condotta nello scorso maggio in Eccellenza, l’imprenditore pisano ha sposato il progetto nerazzurro con tanto entusiasmo e voglia di emergere. A fronte di una bella campagna acquisti, con elementi di spicco provenienti dal Ponsacco, la scelta del tecnico è stata particolarmente movimentata. In un primo momento, collegato al ritorno di Pinzani nelle vesti di direttore sportivo, il mister del Real Forte sarebbe dovuto essere l’ex regista rossonero Nicola Mingazzini. Sfumata questa doppia opportunità, la società aveva reso noto di aver trovato l’accordo con Marco Tosi, salvo poi divorziare con l’ex allenatore di Potenza e San Marino un giorno prima della preparazione. La scelta definitiva è ricaduta sul pisano Christian Amoroso, un passato da calciatore di Serie A con Fiorentina e Bologna, ma che da tecnico fino ad ora non ha avuto molto fortuna. Il classe 1976 ha guidato Pisa, nella fase conclusiva della stagione 2014-2015, Ponsacco, GhiviBorgo e Sestri Levante; in queste ultime due circostanze Amoroso è stato sollevato dall’incarico.

Dopo aver provato il 4-3-1-2, in queste prime due giornate di campionato il Real ha attuato un 3-5-2. Tra i pali il classe 2000 De Carlo è sicuramente uno dei migliori under del ruolo, come dimostrato lo scorso anno a Ponsacco. A sua protezione sono piazzati l’ex di turno Nicholas Guidi protagonista, suo malgrado, in negativo nel match di Coppa con il rigore sbagliato e il fallo causato su Nannelli, Tognarelli e Giovannelli. Le corsie laterali sono il terreno di caccia dei due under Bertoni e il classe 2001 Marco Maccabruni, fratello minore di Fabio difensore del Seravezza. La manovra dei versiliesi è affidata alla classe ed esperienza di capitan Biagini, affiancato da Lazzerini e, soprattutto, Doveri. Il fantasista pisano, per tanti anni colonna del Ponsacco, ha nel suo repertorio la tecnica e la progressione per fare male anche partendo da lontano.

In attacco mister Amoroso si affiderà a due esperte prime punte. Gabriele Falchini, match winner contro il Bra al Necchi Balloni, occuperà maggiormente l’area di rigore rossonera. All’ex GhiviBorgo e Viareggio Francesco Di Paola spetterà il compito di abbassarsi maggiormente per fare da raccordo con i suoi centrocampisti.

Lucchese-Real Forte Querceta sarà arbitrata da Francesco Lipizer di Verona, coadiuvato dagli assistenti Brunozzi di Foligno e Barcherini di Terni.