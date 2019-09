A.S. Lucchese



Riapertura Porta Elisa, Santoro: “Frutto del grande lavoro svolto da chi vuole bene alla Lucchese”

sabato, 28 settembre 2019, 14:36

di michele masotti

Dopo tre partite in esilio, primo turno di Coppa Italia compreso, la Lucchese potrà contare sull’effetto Porta Elisa. Ultimati i lavori necessari per renderlo agibile alla Serie D, i vertici societari del club hanno indossato i panni dei “ciceroni” per mostrare le principali novità e i progetti in divenire, tra i quali anche il nuovo sito internet www.lucchese1905.it, online da lunedì 30 settembre. Tanti i progetti che bollono in pentola, come la prossima creazione di un Lucchese Point all’interno dello stadio e i nuovi sponsor visibili sulla cartellonistica.

“Non nascondo la mia felicità per essere tornati finalmente nella nostra casa.” – ha detto Santoro-“ “Questo è il risultato di una grossa equipe che ha lavorato solo per l’amore che nutre verso il rossonero. Dal magazziniere passando per il custode alla segreteria, tutti sono stati indispensabili. Mi sembra doveroso citare, tra gli altri, Maurino, Gabriele Minchella e Marcello Malerbi. Oltre al rinnovato pannello per gli sponsor in zona mista, tra poco prenderà la luce un Lucchese point. Colgo l’occasione per ringraziare queste aziende che ci supportano. Abbiamo lavorato molto anche nel settore della gradinata, svuotando quella decina di sgabuzzini dentro i quali si poteva trovare davvero di tutto. Posso annunciarvi che, per quanto concerne il settore ospiti, saranno cinquanta i sostenitori che arriveranno da Sanremo.”

Per la partita di domani saranno in vendita anche una cinquantina di biglietti, al prezzo di 25 euro, per la tribuna coperta, la porzione del Porta Elisa che avrà la minore capienza per i noti problemi strutturali. “La nostra principale sensibilità sarà quella di avvantaggiare quelle persone anziane da sempre tifosi. Stiamo vagliando l’ipotesi di creare un abbonamento per la tribuna centrale.” Gabriele Minchella, infine, ha poi illustrato il nuovo sito internet del club fruibile, come detto, da lunedì prossimo. Una sezione sarà interamente dedicata al merchandising relativo a tutto ciò che ruota intorno al mondo della Pantera.