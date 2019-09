A.S. Lucchese



Sanremese, alla ricerca del professionismo perduto dopo anni difficili

venerdì, 27 settembre 2019, 16:00

di michele masotti

Lucchese e Sanremese sono accomunate non dal proprio curriculum storico, nettamente favorevole alla Pantera, bensì da alcune disavventure societarie. Ai tre, ahinoi, fallimenti del club rossonero rispondono i quattro, l’ultimo dei quali nel 2015, in salsa ligure. Il match che vedrà il ritorno dei ragazzi di Monaco al Porta Elisa, calcio d’inizio alle 15, nasconde tante insidie per i padroni di casa. I leoni liguri, infatti, dopo una falsa partenza sembrano aver trovato la quadrata del cerchio come testimoniato dal recente 3-0 rifilato al Vado e alla qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, guadagnati ai danni del Savona. Il club biancoceleste, infatti, punta senza mezzi termini alla Serie C senza saggiamente compiere il passo più lungo della gamba sul piano economico.

Fondata nel 1904, la Sanremese ha toccato il più alto della propria storia con i tre campionati B disputati sul finire degli anni 30’. Per il resto i leoni hanno fatto la spola tra C, C2 quando esisteva e i campionati dilettantistici, il tutto inframmezzati dai quattro fallimenti, arrivati rispettivamente nel 1987, 2009, 2012 e 2015 che ne hanno caratterizzato. L’ultima ripartenza è stata favorita dal cambio di denominazione da parte dell’Asd Carlin’s Boys, tramutatosi nella Ssd Unione Sanremo. Nell’estata appena trascorsa il team del presidente Glauco Ferrara ha ottenuto lo storico e consueto nome. I due precedenti andati in scena al Porta Elisa, seppur particolarmente datati, segnalano un bilancio favorevole alla Sanremese, corsara il 17 gennaio 1954 grazie al 2-1 firmato da Mantero-Albertelli intervallato dal momentaneo pareggio siglato da Beneforti. Era la Serie C a girone unico. Quattro anni più tardi, sempre nella medesima categoria, maturò l’1-1 dell’8 febbraio 1959: al vantaggio locale di Saporetti replicò Barberi. Un piccolo tabù da sfatare per Nolè e compagni. La dirigenza ligure ha deciso di puntare come guida tecnica su Nicola Ascoli, ex terzino di Empoli e Catanzaro dei primi anni duemila, che torna ad allenare dopo una stagione di inattività.

Il tecnico calabrese adotterà un 4-3-1-2 con under piazzati in porta, sulle corsie difensive e uno come interno sinistro. Tra i pali giocherà il classe 2000 ex Lavagnese Caruso, coetaneo del laterale mancino Antonio Gerace mentre a destra si muoverà Pici, prodotto del settore giovanile del Cagliari. Sarà imperniata sull’esperienza la coppia di marcatori: l’ex Latina Manes giocherà accanto a Gagliardini con Bregliano come prima alternativa.

La regia dei biancocelesti sarà affidata del pisano Max Taddei, ex Massese, Pistoiese e Savona. Ai suoi laterali attenzione alle incursioni degli assaltatori Demontis, prelevato dai sardi del Lanusei, e Mateo Likaxhiu. La prima alternativa è rappresentata da Giovanni Fenati, unico ex rossonero. Il classe 1995 raccolse solo due gettoni di presenza in Coppa Italia di C nella stagione 2014-2015 prima di emigrare verso Padova. Il compito di innescare i due attaccanti spetterà a Marco Spinosa. Il reparto offensivo rappresenta l’arma in più a disposizione di Ascoli. Tutte le indicazioni della vigilia lasciano presagire la conferma del tandem, ben assortito, Scalzi-Lo Bosco. Il primo, sanremese doc, è una seconda punta rapida e letale in campo aperto, mentre il classe 1989 conosce come pochi i segreti di questa Serie D.

Lucchese-Sanremese sarà diretta da Claudio Campobasso di Formia, coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Giudice di Frosinone