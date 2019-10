A.S. Lucchese



Al Porta Elisa funzionano solo le prese per il... culo

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:18

di aldo grandi

Dici, ma in fondo chissenefrega se le prese al Porta Elisa non funzionano in tribuna stampa. I giornalisti, infatti, già sono dei rompicoglioni per definizione, giuste le tre bottiglie - acqua, una di Fanta e una di Coca Cola - alle quali, è doveroso dirlo, l'attuale società ha aggiunto una bottiglia di succo di pompelmo notevole e ipocalorico, in più accesso diretto al cesso Vip che di Vip non ha una sega, ma che, comunque, almeno evita di fare il giro dello stadio per cambiare l'acqua alle olive. E non è cosa da poco. La precedente società, per intenderci quella di Fidel Castro al secolo Arnaldo Moriconi, aveva vietato la discesa degli scalini della tribuna per timore che i giornalisti facessero combutta con i Vips con il risultato che se ti scappava di andare al Wc o te la tenevi oppure schiantavi.

Comunque sia, con tutto questo ben di dio, cosa vuoi che gliene freghi a questi scribacchini da strapazzo della presa della corrente? Sì, quelle prese poste sotto i tavolini (?) di simil legno che una volta, anni Novanta, costituirono la nuova sala stampa della Lucchese approdata in serie B. Cosicché, domenica scorsa, è capitato al sottoscritto di assistere ad un battibecco in tribuna tra un collega che si lamentava dell'assenza di energia elettrica e Mario Santoro che cercava di minimizzare. Come si sa non è colpa della Lucchese Libertas 1905 se manca la corrente alla tribuna stampa nonostante le Tv, al piano superiore e al contrario, abbiano tutto a posto. La colpa è di chi si è accorto solo all'ultima giornata, la Lega, del problema della mancata messa a norma dell'impianto elettrico che, quindi, non può essere fatto funzionare. Il risultato è che per tutto l'anno chi ha un computer portatile dotato di una robusta batteria bene, per gli altri, ciccia ossia merda.