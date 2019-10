A.S. Lucchese



Casale, c’è la dinastia Buglio sulla strada della Lucchese

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:07

di michele masotti

Se nomini Casale ai tifosi della Pantera la mente torna immediatamente all’1-1 della 33° giornata dell’allora C1 girone A 1989-1990 che consentì alla squadra di Orrico, con capitano Francesco Monaco, di conquistare la promozione in B e ai nerostellati la permanenza in categoria. Erano altri tempi e un altro calcio. I due club arrivano a questa sesta giornata, calcio d’inizio alle 15, con il morale certamente non dei migliori. Separate da un solo in punto in classifica a favore dei piemontesi, Casale e Lucchese non hanno avuto l’inizio di torneo che si sarebbero aspettate, ragion per cui il match del “Natale Palli” assume le sembianze di un piccolo spartiacque stagionale. I locali, reduci dal settimo posto della passata stagione e partiti, mister Buglio dixit, con l’intento di migliorare tale posizione, vengono dal 2-0 subito in quel di Borgosesia e dovranno fare a meno degli squalificati Cintoi e Poesio. In casa rossonera, invece, gli assenti rispondono ai nomi di Bartolomei, Lici e Remorini mentre sarà della gara dal primo minuto Nannelli.

Fondato nel 1909 con la denominazione Casale Football Club, dopo cinque anni dalla nascita arrivò lo scudetto nel torneo 1913-1914 grazie al complessivo 9-1, maturato in un doppio confronto, rifilato alla Lazio. Messo da parte questo glorioso ricordo di un calcio pioneristico i nerostellati, falliti a loro volta nelle estati 1993 e 2013, hanno speso la loro storia tra Serie D e C. Il professionismo a Casale Monferrato manca dalla Seconda Divisione (vecchia C2) versione 2012-2013. L’impianto piemontese è intitolato alla memoria di Natale Palli, celebre aviatore italiano che, durante il primo conflitto mondiale, partecipò con Gabriele D’Annunzio al volo su Vienna. Nato nel 1895, Palli morì assiderato a soli 24 in seguito ad un atterraggio d’emergenza sul Mont Pourri. Il bilancio storico dei confronti andati in scena in terra piemontese è in assoluta parità con due successi locali, altrettanti pareggi e due blitz rossoneri, l’ultimo dei quali è lo 0-1 datato 7 gennaio 1990 e targato Roberto Paci. Con il medesimo punteggio il 9 gennaio 1983, invece, furono i nerostellati ad imporsi grazie al gol di Bizzotto. Alla seconda stagione sulla panchina del Casale Francesco Buglio ha sempre impostato tatticamente i suoi con un 4-3-3. Senza i sopracitati squalificati, tutti elementi di esperienza, il tecnico ex Viareggio e Real Forte Querceta sarà costretto a schierare una difesa infarcita di under. Un aspetto che, sulla carta, dovrebbe favorire il gioco di Falomi e compagni. Tra i pali spazio al classe 2000 Rovei, prodotto del vivaio della Pro Vercelli, di dodici mesi più grandi del terzino sinistro Eros Fabbri mentre sulla corsia opposta agirà Bianco. I due centrali saranno l’ex Rimini e Mantova Francesco Tedesco e Mattia Villanova, di nuovo a disposizione dei nerostellati per effetto della riduzione da tre a due turni di squalifica. A centrocampo la manovra passerà dai piedi di Angelo Buglio, classe 1980 ed ex di turno. Per il centrocampista viareggino sono state 27 le presenze in campionato, tra B e C1, con la maglia rossonera, arricchite dalla rete segnata nel vittorioso 2-1 di Frosinone della stagione 2004-2005. Ai suoi lati agiranno il baby Vecchierelli e la mezzala di quantità Di Lernia.

In attacco, sicuramente il reparto dove i piemontesi stanno faticando maggiormente, Miello e l’ex Albissola Lorenzo Coccolo, miglior marcatore dei suoi con due centri, dovranno rifornire l’esperta prima punta Denis Mair, altoatesino che da circa un decennio milita in questa serie. Per lui da segnalare anche un’esperienza, non particolarmente brillante, in C2 con la maglia del Castelnuovo ad inizio carriera.

Casale-Lucchese sarà arbitrata da Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Galigani di Sondrio e Pirola di Abbiategrasso.