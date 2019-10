A.S. Lucchese



Casale-Lucchese, Monaco sprona i suoi: “È l’ora di raccogliere i primi tre punti”

sabato, 5 ottobre 2019, 13:06

di michele masotti

Per la seconda trasferta stagionale in terra piemontese l’unico obiettivo in casa Lucchese è quello di schiodare il numero zero dalla voce vittoria. Contro un Casale incerottato e reduce da un avvio di torneo non scintillante, calcio d’inizio alle 15 al “Palli”, i ragazzi di Monaco hanno l’occasione per risalire la china. L’ex capitano della Pantera è conscio dell’importanza della posta in palio e carica al punto giusto i suoi giocatori in vista della sfida alla formazione di Francesco Buglio.

“Abbiamo vissuto una settimana tranquilla senza grossi infortuni dove abbiamo esaminato la partita. I venti convocati godono tutti di una buona condizione.” – è il parere del mister pugliese- “Domani potremo contare su Nannelli, al rientro della squalifica, mentre Panati sta salendo di tono. Ci manca conquistare un risultato pieno. Il Casale è una formazione che, se entriamo in campo con la dovuta concentrazione, possiamo fare bene. I nerostellati, con tutti il rispetto, sulla carta sono più abbordabili rispetto ai liguri biancocelesti. Dopo un mese completo di lavoro possiamo dire di aver raggiunto una condizione accettabile; adesso è arrivato il momento di cominciare a mettere del fieno in cascina. Saranno out Lici, Bartolomei e Remorini.”

Sui campi dell’Acquedotto le sessioni di allenamento sono state incentrate sul perfezionamento del possesso palla, uno dei limiti di questa formazione che si è palesato contro la Sanremese.

“In questi giorni abbiamo lavorato molto su come sveltire la nostra manovra.” – riconosce Monaco- “Domenica scorsa abbiamo effettivamente fatto molta fatica, anche se in fase difensiva si è concesso poco dato che Fontanelli ha compiuto solo una parata. L’unico che ha avuto meno spazio è Vignali, penalizzato dal discorso relativo agli under. Tutti hanno usufruito delle loro chance, ora bisogna iniziare a tracciare una stabilità nella formazione tipo. Secondo me Tarantino rende meglio quando gli avversari sono più stanchi per far valere ancora di più la sua straordinaria tecnica sui cross e sui calci piazzati. Cruciani sta bene però io devo fare delle scelte in basi a più fattori. Pardini sta tenendo un bel rendimento per essere un ragazzo di 17 anni. Gueye ha margini di miglioramento interessante ma deve diventare più continuo e giocare con più grinta.”

Alla luce di queste considerazioni proviamo a snocciolare l’undici anti-Casale: Fontanelli in porta, difesa con Lucarelli, Benassi, Ligorio e Pardini; mediana con Nolè, Meucci e Presicci mentre in attacco dovrebbero essere il rientrante Nannelli e Vignali ad agire da supporto al centravanti Nicola Falomi. Chiusura dedicata al momento amarcord con mister Monaco che ha ricordato l’ultima vittoria della Lucchese in quel di Casale Monferrato. Naturalmente il trainer rossonero all’epoca, era il 7 gennaio 1990, in campo con la fascia da capitano. “Sinceramente ho ben in testa quel match” – ha concluso Francesco Monaco- “Faceva molto freddo e riuscimmo ad imporsi grazie ad un gol di Paci. L’altro aneddoto che mi torna alla mente riguarda l’arbitro Cesari (successivamente divenuto internazionale e ora analista della moviola sui canali Mediaset nda) che è stato uno dei due arbitri a chiamarmi con il nome di battesimo. L’altro è stato un certo Pierluigi Collina.”