Fossano, la matricola terribile che stupisce con il suo 4-3-3

venerdì, 25 ottobre 2019, 17:53

di Michele Masotti

Tornato in D a distanza di 21 anni dall’ultima apparizione, il Fossano sta salendo alla ribalta come una delle principali rivelazioni di questo girone A. Terza con 14 punti raggranellati in otto uscite, la matricola piemontese arriva al Porta Elisa, calcio d’inizio alle ore 14:30, senza aver nulla da perdere a differenza di una Lucchese chiamata ad ottenere a tutti i costi l’intera posta in palio per lasciare la zona play-out. La partenza lanciata degli azzurri non ha cambiato l’obiettivo principale della stagione, ossia centrare una salvezza tranquilla. La formazione di Fabrizio Viassi, alla sesta annata su questa panchina, ha trovato il giusto equilibrato tra una prolifica fase offensiva, 13 centri, e una buona condotta della retroguardia con sette reti subite.

Venendo alla vicende rossonere, se la difesa sembra aver trovato i meccanismi giusti, anche grazie all’innesto del portiere Coletta, lo stesso non si può dire per il reparto offensivo. Falomi, Gueye e Bitep, le tre prime punte a disposizione di Monaco, hanno portato alla causa soltanto una rete. Chiaro segnale di come non siano state fin qui, a loro scusante, rifornite di molti palloni durante il match. In attesa di capire su quale modulo tattico adotterà il trainer della Pantera, il sicuro rientro di Remorini aumenterà le soluzioni offensive a disposizione dei rossoneri. Fondato nel 1919, il club della provincia di Cuneo ha toccato il suo apice nell’immediato secondo dopoguerra con i cinque campionati consecutivi (dal 1946-1947 al 1951-1952) disputati in Serie C per poi spendere gran parte della propria storia calcistica nei campionati dilettantistici.

Con la denominazione Us Fossanese, gli azzurri avevano disputato i precedenti due tornei dell’allora Cnd tra il 1996 e il 1998, incrociando la propria strada con Castelnuovo, Camaiore e Pietrasanta. La svolta del Fossano può essere inquadrata temporalmente nel dicembre 2014 Roberto Botta assume la presidenza del club e ingaggia come tecnico Viassi. Cambio in corsa che non evita la retrocessione in Promozione ma dalla stagione 2015-2016 parte la scalata che ha visto il Fossano issarsi ai vertici della quarta serie nazionale. Sarà il 4-3-3 lo schema che adotteranno i ragazzi di Viassi nel palcoscenico del Porta Elisa.

Come fanno da inizio stagione i rossoneri, i pali della porta piemontese verranno difesi dall’over Giorgio Merlano, classe 1988 ex Viareggio e Treviso tra le altre. Come terzino destro agirà Fabio Coviello mentre sul lato opposto fiducia al prodotto del vivaio Torino Riccardo D’Ippolito, nato come ala ma reimpostato con buoni risultati sulla linea dei difensori. I due marcatori saranno il 2001 Samuele Scotto e il più esperto Gerbaudo, prelevato in estate dal Pro Dronero. Il centrocampo a tre rappresenta uno dei punti di forza del Fossano. Gli ex Bra Bolaca e Bergesio scortano in mezzo al campo il mediano Marco Cristini, alla seconda stagione con questi colori dopo i tanti anni spesi tra i professionisti con Cuneo, Carrarese, Pavia e Real Vicenza. In attacco il riferimento centrale sarà l’under Giacomo Calvagno. I maggiori pericoli per la Pantera potrebbe arrivare dalle ali; Viassi farà partire dal primo minuto Salif Sangare, match winner con una doppietta sette giorni fa, e il capitano Riccardo Romani, bomber dei suoi con quattro gol. L’alternativa da usare nel corso del match potrebbe essere lo spezzino Loreno Mitta, autore anch’egli di quattro centri.

Lucchese-Fossano sarà arbitrata da Luca Pileggi di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Cucinotta di Brescia e Marrazzo di Bergamo.