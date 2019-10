A.S. Lucchese



Lucchese a Genova per dare continuità. Monaco: “Ci attende una partita tosta”

sabato, 19 ottobre 2019, 13:29

di michele masotti

L’inedita sfida tra Ligorna e Lucchese, calcio d’inizio fissato per l’ultima volta alle 15, dovrebbe disputarsi regolarmente; da Genova, infatti, sono giunte rassicurazioni sul miglioramento delle condizioni atmosferiche previste nel week-end. Rinfrancata dalla prima vittoria, la Pantera si troverà di fronte una compagine reduce da quattro risultati utili consecutivi e che vorrà rendere indimenticabile la prima uscita sul rinnovato sintetico casalingo, inaugurato mercoledì scorso La squadra dell’ex Chiarabini propone un singolare 3-4-3, studiato dettagliatamente in settimana da Monaco. Probabile un cambio di modulo rispetto al 3-5-2 visto all’opera contro il Savona. La più papabile delle opzioni riguarderebbe un 4-4-2.

“Abbiamo preparato delle contromosse per limitare una squadra di buon livello come il Ligorna.”- ha esordito il trainer rossonero- “Al di là dello schema tattico, l’importante è che i ragazzi scendano in campo con lo spirito di sempre e con quell’attenzione necessaria per limare ulteriormente quelli errori che ci sono costati cari in avvio di torneo. Mi auguro, inoltre, che sia finita questa striscia di espulsioni collezionate dai nostri under. Sono giovani ma devono capire che ci stiamo giocando tanto.”

Di contro agli indisponibili Meucci e Remorini, con quest’ultimo in procinto di rientrare settimana prossima, saranno 22 i convocati di Monaco con i rientranti Fazzi e Nolè che partiranno dalla panchina. “I recuperi a pieno regime dei classe 2001 Panati e Bartolomei mi danno l’opportunità di proporre alcune variazioni tattiche.” – ha affermato Monaco- “Anche Lici potrà darci una grossa mano in vista della gara da “battaglia” che ci aspetta. Scenderemo in campo su un sintetico di nuova generazione ma in settimana ci siamo preparati anche a questa particolare condizione.”

Dopo alcune settimane vissute in bilico, il tecnico della Pantera ha espresso il suo parere su un campionato ancora alla ricerca della sua regina. “Non è nel mio costume cercare alibi a momenti complicati ma, siccome conto qualche esperienza in questo mondo, ho subito intuito come questo sia un torneo equilibrato. Tutte le squadre, chi più chi meno, hanno trovato delle difficoltà. L’allenatore vive di risultati, il resto son chiacchiere. L’importante è comportarsi onestamente e non vendere “fumo”.”