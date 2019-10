A.S. Lucchese



Lucchese, arriva il Fossano. Monaco: “Partita importantissima”

sabato, 26 ottobre 2019, 13:00

di michele masotti

Domani, calcio d’inizio fissato per le 14:30, il confronto casalingo della Lucchese contro la sorprendente matricola Fossano, espressione di una città di 24mila in provincia di Cuneo, mette in palio punti pesanti. Sulla scia dei due risultati utili consecutiva, con la porta di Coletta rimasta inviolata, Francesco Monaco chiede ai suoi ragazzi un successo, sfruttando magari il fattore Porta Elisa, per risalire con maggiore decisione e celerità una classifica ancora particolarmente corta. Attenzione a sottovalutare gli azzurri di mister Viassi, tornati in D dopo 21 anni ma con la ferma intenzione di restarvi a lungo.

“Il Fossano è una delle principali rivelazioni di questo girone A: sono un buon complesso che tatticamente si dispone con un 4-3-3. Massimo rispetto ma noi proveremo a centrare in tutti i modi l’intera posta in palio.” – è l’incipit di Monaco- “Quale modulo adotterò? È un dubbio che scioglierò tra qualche ora. Sicuramente sarà una scelta ponderata in base alla compagine che ci troveremo di fronte.”

Buoni segnali arrivano dall’infermeria: fatta eccezione per Meucci, il cui rientro è previsto per l’inizio della prossima settimana, e per il secondo portiere Marinca, il trainer rossonero avrà a disposizione tutta la propria rosa, compreso Matteo Remorini. “Questi rientri mi permetteranno di scegliere tra i nostri quattro esterni, due under (Nannelli e Panati) e due over (lo stesso Remorini e Vignali). Se riproporrò l’esperimento del doppio centravanti? A Genova Falomi e Bitep hanno fatto un buon lavoro nella fase di non possesso. Quella in programma domani sarà una partita importantissima: vincere vorrebbe significherebbe dare continuità alla striscia di due risultati utili consecutivi. Questa Lucchese, che ora ha registrato la propria retroguardia, deve crescere sul piano offensivo e sulla produzione di occasioni.”

Per curare la cronica sterilità in zona gol, sette in otto partite e soltanto uno portato in dote dagli attaccanti, il tecnico della Pantera ha la ricetta giusta. “Sicuramente ci manca un pizzico di scaltrezza là davanti visto che conquistiamo poche punizioni.” – ha affermato Monaco- “Non voglio che la colpa ricada solo sugli attaccanti: anche il resto della squadra deve accompagnare maggiormente la manovra per buttarsi negli spazi e rendersi pericolosa negli ultimi sedici metri avversari. In settimana abbiamo lavorato molto per risolvere, a partire dal match di domani, questo problema.”

Tornando sul modesto 0-0 colto in casa del Ligorna, Monaco ha evidenziato la bella prova di Fazzi, alla prima da titolare dopo essersi ristabilito da un virus che gli aveva fatto saltare questo primo scorcio di stagione. “Filippo, che naturalmente non può ancora avere i novanta minuti nelle gambe, ha disputato una bella gara. Mi è dispiaciuto molto non poter contare su di lui per questo inizio di campionato. Fazzi è un elemento importante per noi.”