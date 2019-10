A.S. Lucchese



Lucchese, convincente successo sul Fossano con un gol per tempo

domenica, 27 ottobre 2019, 14:41

di michele masotti

2-0

Lucchese (4-4-2): Coletta, Pardini, Ligorio, Benassi e Papini; Nannelli (86’Visibelli), Fazzi (79’Presicci), Cruciani e Remorini (69’Panati); Vignali (62’Nolè) e Falomi (65’Bitep) A diposizione: Fontanelli, Bartolomei, Gueye e Tarantino Allenatore: Francesco Monaco

Fossano (4-4-2): Merlano, Brondino (59’D’Ippolito), Giraudo F. (76’Bergesio), Scotto e Coviello; D’Orazio (54’Sangare), Boloca, Cristini (79’Campana) e Romani; Giraudo S (59’Mitta). e Calvagno A disposizione: Bosia, Massucco, Bertoglio e Zeni Allenatore: Fabrizio Viassi

Arbitro: Luca Pileggi di Bergamo (Assistenti Cucinotta di Brescia e Marazzo di Bergamo)

Marcatore: 39’Cruciani su rigore e 50’Benassi

Note: Calci d’angolo 9-1. Ammoniti Giraudo F., Coletta, Scotto, Papini e Cruciani. Recupero 0’ e 5’

Seconda vittoria interna consecutiva per la Lucchese che regola con il più classico dei risultati la matricola Fossano, una delle rivelazioni di questa prima fase di stagione. Cruciani e Benassi permettono ai rossoneri di agganciare il Seravezza e di scavalcare il Ligorna proseguendo così nell’operazione risalita. Tre punti limpidi e meritati, frutto di 96’ che hanno visto la Pantera dominare, esprimendo a tratti un gioco particolarmente piacevole. Coletta, sempre imbattuto da quando difende i pali della porta rossonera, non ha dovuto compiere alcun tipo di intervento. In una bella prestazione collettiva, spiccano quelle di Vignali e Remorini: i due calciatori apuani non hanno sì trovato la via del gol ma hanno messo, spesso e volentieri, in difficoltà la difesa degli azzurri. Pare affiatata la cerniera mediana, che abbina il dinamismo di Fazzi alla visione di gioco di Cruciani, imbastita da mister Monaco.

Schieramenti a specchio per Lucchese e Fossano per il confronto della nona giornata di andata. Monaco lancia dal primo minuto il rientrante Remorini, lascia in panchina Visibelli per fare spazio a Pardini, che riempie una delle quattro caselle under, mentre è Vignali il partner offensivo di Falomi. Tribuna per gli infortunati Meucci, Marinca e Lici. Per questa prestigiosa trasferta, la più importante nella storia del club piemontese, Viassi lascia da parte il suo consueto 4-3-3 mettendo a riposo gli attaccanti Mitta e Sangare. Capitan Romani viene dirottato sulla fascia sinistra di centrocampo. Presenti in tribuna Enzo Melani e l’ex direttore generale di Real Forte Querceta e Pistoiese Raffaele Pinzani.

Positivo l’approccio della Pantera alla partita che si rende pericolosa al 14’ con una serpentina sulla sinistra di Vignali che mette al centro un pallone sventato da Scotto. Ancora l’ex Real Forte Querceta crea scompiglio nella difesa piemontese con un tiro neutralizzato da Merlano. Estremo difensore ospite che per poco non viene uccellato dal velenoso cross, simile a quello calibrato ieri sera al “Ferraris” di Genova dal bresciano Tonali, di un caparbio Remorini. Fossano che mette il naso per la prima volta al 26’ quando capitan Romani pennella un traversone che Calvagno non riesce a spizzare. La netta supremazia territoriale dei rossoneri viene premiata dal penalty conquistato da Nannelli, trattenuto vistosamente da Brodino. Si presenta dal dischetto lo specialista Cruciani che incrocia alla perfezione e non lascia scampo a Merlano. Pantera meritatamente in vantaggio.

Ripresa che si apre sulla falsariga dei primi quarantacinque minuti, ossia con i ragazzi di Monaco che premono alla ricerca del raddoppio. Al 49’ l’inarrestabile Vignali costringe alla deviazione in corner Merlano. Il numero uno piemontese nulla può sessanta secondi più tardi sul poderoso colpo di testa di Benassi. Secondo gol in campionato per il capitano della Pantera. Viassi per scuotere dal torpore i suoi, torna al 4-3-3 con l’ingresso in campo del senegalese Sangare. Monaco risponde imbottendo il centro con Nolè in luogo dell’ottimo Vignali e con la consueta staffetta tra Falomi e Bitep. Senza aver più nulla da perdere, il Fossano sfiora il gol che avrebbe dimezzato lo svantaggio. Il neo entrato Mitta cestina di testa il morbido traversone di Boloca. È solo un fuoco di paglia in salsa azzurra. La Lucchese controlla con tranquillità e senza correre particolari patemi d’animo sfiorando, anzi, nel finale il tris con un sinistro a giro di capitan Benassi.

Miglior viatico per arrivare al derby contro il Prato, si giocherà a Sesto Fiorentino, non ci poteva essere per i ragazzi di Monaco che alle certezze acquisite in fase difensiva, terza domenica senza incassare gol, ha aggiunto quel cinismo necessario per concretizzare le chance costruite.