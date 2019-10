Lucchese, ingaggiato il portiere Jacopo Coletta

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 6 ottobre 2019, 15:14

Nemmeno in terra piemontese arriva la tanto agognata prima vittoria della Lucchese. Anzi, i rossoneri perdono per 2-1, frutto di una prestazione incolore che non può essere imputabile soltanto al discutibile arbitraggio di D’Eusanio

sabato, 5 ottobre 2019, 13:06

Per la seconda trasferta stagionale in terra piemontese l’unico obiettivo in casa Lucchese è quello di schiodare il numero zero dalla voce vittoria. Contro un Casale incerottato e reduce da un avvio di torneo non scintillante, calcio d’inizio alle 15 al “Palli”, i ragazzi di Monaco hanno l’occasione per risalire...

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:07

Se nomini Casale ai tifosi della Pantera la mente torna immediatamente all’1-1 della 33° giornata dell’allora C1 girone A 1989-1990 che consentì alla squadra di Orrico, con capitano Francesco Monaco, di conquistare la promozione in B e ai nerostellati la permanenza in categoria

domenica, 29 settembre 2019, 18:52

Al termine del confronto con la Sanremese, dove è arrivata la prima contestazione della curva ai rossoneri, i vertici rossoneri, con l’eccezione di Mario Santoro, si sono avvicendati in sala stampa

domenica, 29 settembre 2019, 15:24

Si muove a piccoli passi la graduatoria della Lucchese che, nel giorno del rientro al Porta Elisa, impatta 0-0 contro una Sanremese andata decisamente più vicina al bersaglio grosso

sabato, 28 settembre 2019, 14:36

Dopo tre partite in esilio, primo turno di Coppa Italia compreso, la Lucchese potrà contare sull’effetto Porta Elisa