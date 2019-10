A.S. Lucchese



Lucchese, la soddisfazione di Monaco: “Ci voleva una giornata così”

domenica, 27 ottobre 2019, 17:00

di michele masotti

Si respira finalmente un’aria serena nella sala stampa rossonera dopo il 2-0 rifilato al Fossano. Francesco Monaco è legittimamente soddisfatto della prova offerta dai suoi, apparsi in crescita anche sul piano della manovra. La strada verso la scalata della graduatoria è ancora lunga ma i segnali arrivati dal Porta Elisa sono incoraggianti.

“Che la squadra stava crescendo si vedeva anche prima. Ci voleva una giornata come questa dove abbiamo messo in mostra un buon calcio davanti al nostro pubblico per acquisire ancora più convinzione nei nostri mezzi.” – ha affermato Monaco- “Subire critiche quando prepari la settimana in una certa maniera non è semplice per tutti i ragazzi. Vignali e Remorini hanno sciorinato un’ottima prestazione: Matteo è durato 65 minuti, non un aspetto facilmente prevedibile considerando che era fuori da un mese. Falomi poteva sfruttare un paio di soluzioni ma comunque si è mosso meglio rispetto ad altre occasioni. La prestazione odierna è di quella squadra che vorrei sempre vedere, con la ricerca dei fraseggi.” Il trainer spende parole importanti per il match di Vignali.

“Sono contento per Vignali che non ha risentito dell’esclusione di domenica sera; d’altronde gli over sanno di essere penalizzati dalle regole vigenti. Spero di trovare presto la via della rete su azione. Stasera permetteteci di godere questa vittoria, da martedì penseremo al Prato.” – ha chiosato Francesco Monaco.

“I 14 punti del Fossano potevano indurre che al Porta Elisa sarebbe arrivato il Barcellona.” – dichiara sarcastico il tecnico dei piemontesi Viassi- “Noi viviamo in un mondo diverso dalla Lucchese: l’obiettivo è la salvezza e lanciare in orbita giovani di nostra proprietà come il difensore centrale Scotto. L’esclusione di Sangare dal primo minuto? Una scelta dettata dalla diversa tipologia del manto erboso, visto che noi in casa giochiamo su di un sintetico. Non abbiamo un undici tipo così come i rossoneri. Mi domando come la Lucchese, con la squadra che ha, abbia solo 11 punti.” – si chiede ironicamente l’ex tecnico della Pro Vercelli- “Per me la Pantera come organico è la più forte di questa del girone A, anche più del Prato. Grossi interventi di Merlano non ho visto. Chiaramente abbiamo delle difficoltà in trasferta poiché abbiamo vinto solo sul sintetico di Vado Ligure.”

Anche il direttore sportivo Deoma non nasconde la propria gioia per il 2-0 odierno. “Nelle partite precedenti abbiamo pagato i tanti infortuni che ci hanno colpito.” – ha asserito il ds rossonero- “Lavoriamo con amore, serenità e professionalità per questi colori. La prova di oggi restituisce un altro valore al pareggio maturato a Genova contro il Ligorna. Non dobbiamo mai dimenticarci che arriviamo dal terzo fallimento in undici. Per noi la paura non deve esistere, devono avercela gli altri. Siamo pronti per fare una battaglia a Prato dove abbiamo tutto da perdere perché siamo i favoriti.” Deoma ha poi confermato che, con molta probabilità, Prato-Lucchese non si giocherà a Montemurlo bensì a Sesto Fiorentino. Nelle prossime 48 ore dovrebbe arrivare la conferma ufficiale.