Lucchese, l’analisi di Monaco post Savona: “Adesso serve continuità”

martedì, 15 ottobre 2019, 15:54

di Michele Masotti

Francesco Monaco ha vissuto una domenica 13 ottobre che difficilmente si scorderà. Dopo la vittoria sul Savona, 1-0 griffato dal penalty di Cruciani, il tecnico della Pantera è partito alla volta di Ascoli per partecipare al matrimonio del figlio Fabio di 31 anni.

Mai come in quella circostanza i 371 km che separano il centro marchigiano dalla città dell’arborato cerchio devono essere cosi leggeri per l’ex capitano della grande Lucchese del presidente Egiziano Maestrelli. Il successo sui liguri, costato il posto a Siciliano che si è dimesso, ha lasciato aspetti positivi, vedi una ritrovata compattezza, ma anche qualche cosa da migliorare come una produzione offensiva di certo non esaltante.

“La vittoria di domenica è stata la medicina migliore poiché eravamo consci dell’importanza della posta in palio.” – inizia così la sua analisi Monaco- “Sono tre punti che fanno bene al gruppo, staff tecnico, dirigenti e tifosi. Voglio sottolineare l’atteggiamento dei ragazzi che hanno voluto fortemente questo risultato. L’esplosione di gioia sul rigore di Cruciani testimonia come questa formazione sia attaccata ai colori rossoneri e l’abbraccio a fine partita con il sottoscritto la dicono lunga sulla comunione di intenti che abbiamo. Dobbiamo cercare di evitare di restare in inferiorità numerica: in due casi non l’abbiamo pagata mentre a Casale Monferrato sì. Avevamo preparato la gara in una certa maniera. Se devo muovere un’obiezione tattica alla squadra riguarda un baricentro tenuto troppo basso in certi frangeti. Siamo stati compatti come squadra ma la vittoria non è dipesa dal modulo.” Il 3-5-2, Monaco dixit, potrebbe non essere riconfermato nell’inedita trasferta di Genova contro il Ligorna, compagine al suo quarto campionato di fila in D e che annovera tra le sua fila gli ex rossoneri Pondaco e Chiarabini.

“Devo ancora valutare se domenica manterrò questo assetto tattico: sarà una scelta legata alle caratteristiche dei rivali.” – afferma il tecnico della Lucchese- “Potrò contare sul rientrante Panati e sui vari Lici e Bartolomei che stanno salendo di condizione. Pedine che potrebbero permettermi di schierare nei ruoli a loro più congeniali Nannelli e Vignali. A un tecnico fa sempre piacere vedere due elementi che, impiegati in ruoli non propriamente loro, si dannano l’anima per fornire un apporto importante alla squadra. Chi è subentrato, fatta eccezione per l’espulsione di Lucarelli, è entrato in campo con l’atteggiamento giusto. Ho chiesto al ds Deoma se sarà possibile fare un paio di allenamenti in settimana su di un campo sintetico per farci trovare pronto al campo ligure (il cui nuovo manto artificiale verrà inaugurato domani nda). Dobbiamo continuare a fare prestazioni importanti con annessi i risultati. La situazione senza successi si stava facendo pesante.”

Tra i protagonisti della vittoria rossonera c’è anche il camerunense Bitep, protagonista nell’azione del rigore decisivo. “Jonathan è migliorato molto tatticamente: oltre sulla forza fisica può contare su una discreta velocità, come fatto vedere un paio di volta a Casale.” – ha concluso Monaco che poi fa il punto sulla situazione dell’infermeria- “Nolè e Remorini oggi riprenderanno a correre ma sarà complicato vederli a Genova. Per Meucci i tempi di recupero, invece, sono più lunghi. A Coletta ho fatto i complimenti perché non era facile per lui presentarsi in un ambiente nuovo. Ritengo che il portiere romano abbia dato sicurezza al reparto.”