A.S. Lucchese



Mc Donald's nuovo sponsor per i rossoneri

venerdì, 11 ottobre 2019, 15:26

Quando c'è Mario Santoro in conferenza stampa la noia non si sa che cosa è. Simpatico, guascone, ironico, se è in vena e se non è arrabbiato, cosa che gli capita raramente, riesce a dare il meglio di sé e ad apparire di una pacatezza ai limiti della incredulità. Oggi, in compagnia di Duccio Casini, in sala conferenze stampa del Porta Elisa, il presidente rossonero ha intrattenuto per quasi un'ora i giornalisti mostrando non solo la nuova seconda maglia della squadra, ma anche spiegando la sua filosofia di marketing, il suo desiderio primario aggiungendo anche alcuni aneddoti.

Innanzitutto la maglia. La seconda. Ormai si va chiudendo il cerchio degli sponsor che avranno il proprio marchio sugli indumenti calcistici nostrani. Sui pantaloncini, a partire da oggi, il logo di Mc Donald's, sponsor decisamente importante per la società e che ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo e il terzo. A Lucca due i punti vendita di Mc Donald's, quello di Viale Europa a Lucca e l'altro sul viale Europa a Lammari.

Mario, che sul marketing ha idee semplici e concrete, ha anche annunciato che preso la Lucchese e il suo stadio costituiranno una sorta di esperimento pilota per una nuova pubblicità che sarà possibile vedere sul campo e che darà maggiore visibilità agli sponsor.

Sogno nel cassetto, la realizzazione di uno stadio. Da aggiungere anche la convinzione di dover, in qualche modo, essere riconoscente nei confronti di quegli imprenditori del territorio che hanno dato una mano e permesso l'iscrizione al campionato di serie D e, a quanto pare, Santoro è tutt'altro una persona che dimentica. In un senso e nell'altro.

Si è parlato anche di settore giovanile, con quattro squadre e la speranza, per Santoro, di poter avere a disposizione i campi sportivi di Saltocchio. Si vedrà. Nessun accenno né domanda sull'aspetto tecnico e questa è stata una cosa apprezzabile. La Lucchese sta andando a velocità un po' ridotta, ma non c'è dubbio che il clima e l'atmosfera in cui lavorano gli addetti è tra le migliori degli ultimi anni.

A. G.