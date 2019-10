A.S. Lucchese



Brodino in terra ligure per la Lucchese: non decolla l’operazione risalita in classifica

domenica, 20 ottobre 2019, 16:00

0-0

Ligorna (3-4-3): Bulgarelli, Danovaro, Ferrante e Zunino; Pondaco (68’Di Cecco), Gnecchi, Castorani e Gulli; Corsini, Chiarabini e Kacorri (57’Mancini) A disposizione: Ventura, Capotos, Gilardi, Moretti, Bennati, Gallotti e Vallerga Allenatore: Luca Monteforte

Lucchese (4-4-2): Coletta, Papini, Visibelli, Benassi e Ligorio; Panati (70’Gueye), Fazzi (85’Pardini), Cruciani e Nannelli (60’Bartolomei); Falomi (65’Tarantino) e Bitep (80’Nolè) A disposizione: Marinca, Lici, Coselli e Vignali Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Dorillo di Torino (Assistenti Caldarola di Asti e Russo di Nichelino)

Note: ammoniti Castorani, Mancini e Nannelli Calci d’angolo 6-4. Recupero 0’ e 4’

Sulla ruota di Genova esce per la quinta volta in stagione il segno X per la Lucchese: di fronte ad un Ligorna non trascendentale, ma onestamente più pericoloso della formazione di Monaco, i rossoneri hanno confermato gli atavici problemi di costruire delle occasioni da gol e rimangono impanati in zona play-out. Se da un lato resta l’impressione che una certa quadratura difensiva sia stata trovata, in tal senso è stato azzeccato l’ingaggio di Coletta, uno dei migliori tra gli ospiti, d’altro canto la svolta tanto attesa per ora non sembra essere arrivata. Punto che alla fine, in virtù dei cambi conservativi operati dei rossoneri, può andare bene alla truppa di Monaco. Di certo il bilancio dopo otto giornate per la Lucchese non è dei più esaltanti. Otto punti in altrettante partite rappresentate un ruolino di marcia tutto altro che esaltante, considerando che se il Savona dovesse imporsi nel recupero contro il Bra, operazione tutt’altro che improbabile, la Pantera scivolerà di un ulteriore gradino in classifica. E domenica al Porta Elisa arriva la rivoluzione Fossano, capace di issarsi al terzo posto in graduatoria.

Il maltempo concede una tregua a Genova, dalle 20 di stasera scatterà un’allerta rossa, e così Ligorna-Lucchese può andare regolarmente in scena. Oltre alle assenze di Lucarelli, Remorini e Nolè, Monaco deve fare i conti con quella dell’ultimo minuto di Presicci. Al suo posto prima da titolare per l’altro 2000 Fazzi, al rientro tra i convocati dopo essere stato colpito da un virus, che forma la cerniera mediana assieme a Cruciani nel 4-4-2 rossonero. Turno di riposo per il baby Pardini, rimpiazzato da Papini, mentre Panati viene piazzato sulla corsia sinistra di centrocampo. In attacco spazio al tandem Falomi-Bitep. I liguri, carichi a mille per affrontare la compagine più illustre incrociata nei loro 97 anni di vita, propongono il consueto 3-4-3, un marchio di fabbrica del tecnico Monteforte. Confermato in toto l’undici che sette giorni fa ha impattato sul terreno di gioco del Borgosesia. Titolari gli ex Chiarabini e Pondaco, mentre sono out Balleri e Gallotti. Ottava giornata che vede il rinvio, causa avverse condizioni climatiche, di Savona-Bra e Sanremese-Borgosesia.

Gara spigolosa e combattuta sin dalle prime battute. La prima chance viene costruita dalla Pantera al 12’ con Cruciani che suggerisce per Nannelli la cui stilettata viene respinta dall’attento Bulgarelli. Le ristrette, ma ovviamente regolamentari dimensione del sintetico ligure, fanno sì che i fraseggi palla a terra siano merci rara. In contropiede a rendersi pericolosi sono i locali. Rapido dai e vai tra Corsini e Chiarabini viene provvidenzialmente fermata da Ligorio. Ligorna pericolosa ancora alla mezzora con un rasoterra di Kacorri che finisce di poco a lato. Particolarmente all’inglese la direzione di gara di Dorillo che non sanziona neppure con il giallo una brutta entrata della stessa punta albanese su Cruciani. Squadre che vanno all’intervallo sul punteggio di partenza, chiaro segnale di un primo tempo equilibrato.

Ripresa che si apre con una Lucchese maggiormente propositiva e un Ligorna che fa più fatica a ripartire. Monteforte prova a scuotere i suoi inserendo Mancini, in gol nell’ultima partita, per un Kacorri che non gradisce la sostituzione, mentre Nannelli viene rilevato da Bartolomei. Reattivo Coletta al 64’ sul tentativo di rovesciato abbozzato da Gulli. Sessanta secondi più tardi fa il suo ingresso in campo Tarantino in luogo di un Falomi anche oggi non rifornito molto dai suoi compagni. Valzer dei cambi in salsa rossonera che vede l’entrata sul terreno di gioco di Gueye, seconda punta alle spalle di Bitep con Tarantino dirottato sulla destra. La partita continua ad essere monotona con poche idee da ambedue le parti. Al 78’ sugli sviluppi di una punizione laterale, Coletta dice di no alla girata di Di Cecco. Preoccupato per il forcing ligure, Monaco toglie una punta, Bitep, per rinforzare il centrocampo con Nolè. Gara che finisce con un pareggio a reti bianche con la Pantera che non dà continuità alla vittoria contro il Savona e resta in zona play-out.

Michele Masotti