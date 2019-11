A.S. Lucchese



Caronnese, il re dell’Amaretto vuole la Serie C entro due stagioni

venerdì, 29 novembre 2019, 14:23

di michele masotti

Unica lombarda presente in questo girone A, la Caronnese guarda il resto della compagnia dall’alto forte dei suoi 23 punti. Espressione di Caronno Pertusella, cittadina di 17mila anime in provincia di Varese, il team rossoblù vorrebbe regalarsi, nel giro di due campionati, quella terza serie nazionale mai toccata negli ottantasette anni di esistenza cadenzati da una serie di fusioni. L’ultima della quali, risalente all’estate 2009, ha visto l’unione delle forza tra l’Asd Caronnese e la Virtu Turate con la nascita dell’allora Asd Insubria Caronnese Turate. L’attuale denominazione, Società sportiva dilettantistica Caronnese, è stata assunta due anni più tardi.

I dieci campionati consecutivi in D, con il miglior piazzamento raffigurato dal terzo posto della stagione 2017-2018, rappresentano l’apice toccato da questo club, guidato dal 2003 dall’imprenditore Augusto Reina, presidente dell’ILLVA Saronno. Tale azienda, leader in Italia nella produzione e commercializzazione di bevande alcoliche, su tutte spicca il popolare amaretto DiSaronno, possiede inoltre altri celebri marchi di questo settore. Una proprietà quindi dal potenziale economico esorbitante per la categoria ma che, saggiamente, vuole ponderare ogni tipo di investimento. Si inseriscono in quest’ottica il rinnovato manto in sintetico, inaugurato nel passato campionato, del quale è stato dotato il “Comunale” e l’ammodernamento delle strutture che ospitano gli allenamenti settimanali di Sorrentino e compagni. Un test probante, dunque, per una Lucchese rinfrancata dal brillante successo contro la Fezzanese. Reduce da sette risultati utili di fila, la squadra di Monaco ritroverà tra i convocati Nicola Falomi ma dovrà fare a meno, causa cinque cartellini gialli collezionati, del proprio regista Michel Cruciani. Il posto dell’ex Siena sarà preso da Fazzi, il cui rientro dal primo minuto libererà, essendo un classe 2000, una casella per schierare un over al centro dell’attacco.

Sulla panchina dei rossoblù siede Roberto Gatti tecnico che dopo aver maturato alcune esperienze nel calcio elvetico è alla prima esperienza in D. Lo scorso l’allenatore piemontese condusse alla vittoria del campionato di Promozione la Vergiatese, altro team dell’hinterland varesotto. Tatticamente la Caronnese adotterà un 4-3-1-2, vero e proprio mantra dello stesso Gatti. Numeri alla mano, i lombardi detengono la palma di miglior attacco con 25 reti mentre sono 16, di cui ben 12 tra le mura amiche, i gol incassati. Un dato che testimonia come la Lucchese abbia le armi per colpire la capolista. Da otto partite, inoltre, i varesotti non perdono.

I pali della porta locale saranno difesi dal classe 2000 Porro, arrivato in estate dopo l’ennesimo fallimento del Varese. Per tre quarti il pacchetto arretrato sarà formato da quote: a sinistra spazio al 2000 Curci, sulla corsia opposta il baby classe 2001 Taccogna e al centro della difesa, in coppia con l’ex Viareggio e capitano Tarantino, il 1999 Cosentino. Arrivato in prestito dall’Ascoli, lo stopper di Agropoli nella passata stagione è stato compagno di squadra dei rossoneri Coletta e Ligorio nel Picerno. Come mezzala mancina il ballottaggio tra Battistello e Puztolu dovrebbe essere ad appannaggio del primo, mentre l’altro “braccetto” sarà il rumeno Andrei Tanasa, elemento che conosce a menadito la categoria e pericoloso con i suoi inserimenti. Toccherà a Gaetano Porcino, esperto playmaker che vanta annate con Piacenza, Crema e Alzano Virescit, il compito di dettare i tempi della manovra rossoblù. La principale e azzeccata intuizione di Gatti ha visto l’adattamento come trequartista di capitan Corno. Bandiera del club, fanno dodici stagioni con questi colori, il classe 1987 ha sin qui realizzato sette centri. Stesso bottino di Daniele Sorrentino, classe 1997, ingaggiato in estate dal Breno, compagno di reparto Michele Scaringella, altro volto nuovo di questa rinnovata Caronnese.

Caronnese-Lucchese sarà arbitrata da Alessio Schiavon di Treviso, coadiuvato Nicola Zandonà di Pordenone e Alberto Amoroso di Piacenza.