A.S. Lucchese



Fezzanese, una salvezza da conquistare attraverso il bel gioco

giovedì, 21 novembre 2019, 20:31

di michele masotti

Al termine di una settimana funestata dalla scomparsa della piccola Victoria, figlia di Michel Cruciani, peraltro tornato ad allenarsi con i suoi compagni, la Lucchese scenderà in campo domenica alle 14:30 sul manto erboso del Porta Elisa contro la Fezzanese, uno delle principali sorprese di questo girone di andata. I rossoneri, privi sicuramente di Ligorio e con la presenza di Nicola Falomi ancora in dubbio, dovranno vedersela dinanzi ad una compagine che, forte della sua seconda posizione assieme a Fossano e Casale, calerà in terra lucchese con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Il club spezzino, espressione di Fezzano frazione del comune di Porto Venere, per il terzo anno consecutivo è guidato da Gabriele Sabatini, allenatore che ha riportato i verdi in D nella stagione 2018-2019.

Dopo la tranquilla salvezza conseguita nello scorso torneo, la società del presidente Arnaldo Stradini ha confermato in buona parte la medesima ossatura della rosa, aggiungendovi quei cinque-sei elementi, alcuni dei quali provenienti dalla C come l’ex Carrarese Addiego Mobilio, che stanno facendo compiere un deciso salto di qualità ai verdi. Non ci sono precedenti tra Lucchese e Fezzanese. Se in casa, i verdi giocano nello stadio di Sarzana, il rendimento dei verdi è stellare, 16 punti sui 18 disponibili, lo stesso non si può dire per quello esterno: lontano dalle mura amiche Zavatto e compagni hanno raccolto solo quattro punti, frutti del blitz di Sanremo e dello 0-0 uscito dal confronto del “Buon Riposo” di Seravezza. Assoluta parità alle voci gol fatti e subite, 15 in entrambi i casi.

La Pantera non ha ex verdi tra le sua fila, mentre nella Fezzanese milita il centrocampista Christian Monacizzo, una delle tante “meteore” transitate a Lucca nella stagione 2015-2016, quella dei tre cambi di allenatori e conduzione in sede di mercato affidata a Giovanni Galli. Il 4-3-3 è un mantra tattico al quale mister Sabatini non rinuncerà neppure domenica.

A difendere la porta dei verdi toccherà, proprio come avvenuto nella scorsa stagione, al classe 1999 Pier Francesco Greci, cresciuto nello Spezia proprio come il terzino destro Marco Castagnaro, under in quota 2000 mentre per quanto concerne la corsia sinistra tutto lascia presagire che si vada verso il rientro del baby Bongiorni. Qualora il classe 2001 non dovesse farcela, Sabatini punterebbe forte su Terminello. La coppia di marcatori sarà formata da Gavini, dato in vantaggio nel ballottaggio con l’ex GhiviBorgo Zavatto, e da capitan De Martino, giunto alla settima stagione con questa maglia. A reggere le sorti della mediana ligure toccherà all’ex Monacizzo, coadiuvato ai suoi lati dal classe 2000 Dell’Amico e dal più esperto Grasselli, una delle bandiere del club. Naviga decisamente nell’abbondanza di scelte il reparto offensivo della Fezzanese. La funambolica ala destra Addiego Mobilio, bomber dei suoi con quattro reti, e il centravanti liberiano Diallo paiono certi di un posto nel tridente offensivo. L’ultima casella del terzetto, quella dell’esterno sinistro, dovrebbe essere ricoperta dal duttile ex Viareggio Francesco Cantatore, al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica. Una valida alternativa a gara in corso potrebbe essere rappresentata da Giulio Valente.