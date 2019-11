A.S. Lucchese



Fosber a fianco della Lucchese: obiettivo ricostruire il settore giovanile

giovedì, 28 novembre 2019, 13:44

di michele masotti

Un cuore rossonero accanto alla Lucchese in questo nuovo corso societario che sta ricreando entusiasmo attorno alla Pantera. Il parco delle sponsorizzazioni si arricchisce con l’ingresso di Fosber, gruppo internazionale leader nella produzione di linee ondulatrici complete e macchinari per il cartona, il cui presidente e amministratore delegato è Massimiliano Bianchi, figlio dell’indimenticato professor Alessandro Bianchi, uno dei principali artefici di quello splendido settore giovanile che, per circa venti anni, ha rappresentato il vero e proprio fiore all’occhiello della società fondata nel 1905.

Nuova partnership che mira, tenendo fede ad una serie di iniziative riguardanti le giovani generazioni, vedi le borse di studio per gli studenti dell’ITIS Lucca, alla rifondazione del vivaio rossonero. Come primo passo, a partire da sabato, la Juniores scenderà con una casacca sponsorizzata dal gruppo lucchese, fondato nel 1978 e che può contare, oltre ai 600 dipendenti sparsi in tutto il mondo, un fatturato sempre più in crescita.

“Al di là del piacere personale che ho, voglio sottolineare il profilo e le motivazioni di questa scelta. Binomio Lucchese-Fosber aiuterà le nostre aspettative di rifondazione del settore giovanile, con lo stadio di Saltocchio che ci auguriamo possa diventare il nuovo centro della nostra cantera.” – ha dichiarato il dg Mario Santoro- “Tutti i progetti che ho in mente, come andare nelle scuole, organizzare camp estivi ecc, sono stati condivisi, oltre che a livello economico, dai principi di tale azienda. Sarà lo sponsor del vivaio per l’annata 2020-2021: faremo tanti progetti assieme.”

La creazione di un efficiente settore giovanile passa, inderogabilmente, attraverso l’utilizzo di strutture adeguate. L’identikit tracciato da Santoro combacia alla perfezione con lo stadio di Saltocchio, utilizzato in questa stagione dalle compagini di Seconda Categoria Lucca Calcio e Acquacalda S.Pietro a Vico e da alcuni formazioni del settore giovanile di un club del nostro comune. “Sarebbe bello ricreare quel florido vivaio che Alessandro Bianchi aveva portato a dei livelli di eccellenza nel panorama italiano.” – ha proseguito Santoro- “Presuppongo che il futuro responsabile del settore giovanile faccia parte della società. Ci saranno quattro squadre (Juniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti) più una scuola calcio. Quanto durerà questa collaborazione? Tra persone serie gli accordi hanno una durata annuale. È necessario avere la concessione di Saltocchio per sviluppare questo processo. Posso affermare, con tutta serenità, che a livello di sponsorizzazione abbiamo fatto un bel lavoro.” Un nome buono come papabile diretto tecnico potrebbe essere quello di Gabriele Baraldi, da allenatore l’ultimo capace di portare una formazione rossonera, correva la stagione 2007-2008 alla guida degli Allievi nazionali classe 1991, alle finali tricolori venendo eliminati da un Napoli che aveva capitano un certo Lorenzo Insigne.

Dalle parole di Massimiliano Bianchi traspare soddisfazione e quel senso di un ritorno a casa per il raggiungimento di questo accordo.

“Ci siamo avvicinati al settore giovanile della Lucchese in linea con il nostro percorso di stare vicino ai giovani della città, come concedere borse di studio agli studenti dell’ITI Fermi.” – ha ricordato il presidente di Fosber- “Questo club ha una storia che ho vissuto da dentro per circa 20 anni. Con il lavoro portato sin qui avanti dal nuovo board dirigenziale, sono certo che la Pantera tornerà in pochi anni verso quei campionati che competono ai colori rossoneri. Non abbiamo interessi di altra natura se Bon quella di aiutare la risalita del club. L’azienda viene prima di ogni altra casa, non c’è spazio per sentimentalismi di ogni tipo. Detto questo, non vedo il contrasto tra lo sviluppo dell’azienda e fornire il proprio contributo ad una realtà che unisce tanti giovani della nostra città.”

Bianchi rivela di essere stato colpito dall’amore che il popolo rossonero nutre per questa maglia, flagellata da tre fallimenti nel giro di undici anni. “Negli ultimi 10 anni non ero più venuto a vedere i rossoneri, per ovvio motivi; sono tornato ad assistere alle tre partite finali della passata stagione, rimanendo commosso dall’attaccamento dei tifosi della curva. Sono dei sostenitori che si meritano ben altre platee.” – ha concluso l’amministratore delegato di Fosber

L’accordo tra Lucchese e Fosber sino al giugno 2020, ma il comune intento delle parti in causa lascia presagire che questo matrimonio possa avere una lunga durata.

