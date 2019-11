A.S. Lucchese



Impresa della Lucchese: Prato al tappeto e Pantera che prosegue nella risalita in classifica

domenica, 3 novembre 2019, 14:59

di michele masotti

0-1

Prato (3-4-3): Bagheria, Gentili, Gargiulo (70’Surraco) e Diana; Bassano, Ghini (70’Diarrassouba), Carli e Mariani: Fanucchi (79’Cellini), Kouassi (93’Sciannamè) e Fofana A disposizione: Piretro, Maggini, Nannini e Casati Allenatore: Vincenzo Esposito

Lucchese (4-4-2): Coletta, Papini, Ligorio, Benassi e Pardini; Nannelli (86’Bartolomei), Fazzi (75’Presicci), Cruciani e Remorini (70’Lici); Falomi (55’Bitep) e Vignali (60’Meucci) A disposizione: Fontanelli, Nolè, Panati e Gueye Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Cangi di Enna (Assistenti Cimmarusti di Novara e Degiovanni di Novi Ligure)

Marcatore: 8’Cruciani

Note: Ammoniti Bassano, Presicci, Bitep, M e Kouassi. Calci d’angolo 9-1. Recupero 3’ e 4’

Nella partita più attesa della stagione, vuoi per l’importanza della posta e per il blasone della rivale odierna, la Lucchese firma il blitz ai danni del Prato sul neutro di Sesto Fiorentino mettendosi definitivamente alle spalle tutte le difficoltà di inizio campionato. È il successo del cuore, dell’organizzazione tattica predisposta da Francesco Monaco, di uno spirito di gruppo fondamentale se si vuole ambire a traguardi importanti e dei tanti tifosi accorsi in terra fiorentina per incitare Benassi e compagni. Tutta la truppa rossonera si merita un voto alto ma la palma del migliore in campo va al numero uno Coletta, autore di tre grandi interventi su Fofana. L’ingaggio del portiere romano ha dato compattezza al pacchetto arretrato che da quattro incontri a questa parte non subisce reti. In una classifica sempre più corta, 11 formazioni sono racchiuse a quattro punti, questa Pantera può dire la sua per la corsa ai piani nobili. Secondo passo falso consecutivo, il quarto in dieci uscite, per un Prato che non riesce ad ingranare il cambio di passo che ci si potrebbe aspettare da una rosa del genere; incolore la prova del grande ex Jacopo Fanucchi.

Sull’inzuppato terreno di gioco del “Piero Torrini” di Sesto San Fiorentino, Prato e Lucchese si sfidano per un derby degno di ben altre categorie. La Pantera, reduce da tre risultati utili di fila, mantiene l’undici che sette giorni fa ha sconfitto nettamente il Fossano. Vignali agisce in avanti assieme Falomi, Remorini e Nannelli occupano le corsie laterali. Confermata in mezzo al campo il tandem Fazzi-Cruciani. I locali, favoriti numero uno per la vittoria del torneo, optano per un bellicoso 3-4-3 dove Fanucchi, capitano, compone il trio d’attacco con bomber Fofana e l’agile Kouassi. Ancora assente per squalifica il terzino Tomi.

Match che inizia con qualche minuto di ritardo a causa di un buco nella rete della porta difesa da Coletta. Su di un campo pesante, a scattare meglio dai blocchi sono i ragazzi di Francesco Monaco. Corre l’8’ quando una splendida pennellata di Nannelli pesca a limite dell’area Cruciani che si coordina alla perfezione e al volo di sinistro supera Bagheria. Terzo gol per l’ex Siena Viterbese. I lanieri replicano al minuto numero dodici con il colpo di testa di Fofana che chiama al super intervento Coletta. Match che, favorito dal manto erboso, si trasforma ben presto in una battaglia. Presso che continua la ricerca di lanci lunghi da parte dei padroni di casa verso i riferimenti offensivi Fofana e Fanucchi. Il primo a finire sul taccuino dei cattivi di Cangi è Kouassi, autore di un duro fallo su Cruciani. Rossoneri che controllano bene il tentativo di reazione dei biancocelesti, costretti da tre anni a questa parte a girovagare per gli stadi della Toscana, pericolosi principalmente sulle mischie. In una di queste è provvidenziale l’anticipo di capitan Benassi sull’ex GhiviBorgo Diana. Encomiabile lo spirito di sacrificio che sta mettendo in campo la squadra di Monaco. Falomi, Nannelli, Vignali e Remorini, gli elementi maggiormente deputati ad offendere, sono sempre pronti a fornire il loro prezioso apporto in fase difensiva. I tre minuti di recupero non mutano il punteggio di un primo tempo ben giocato dalle due contendenti, alle prese con un campo, lo ripetiamo, intriso d’acqua.

Il secondo tempo si apre con il rinnovato duello tra Fofana e Coletta; ad avere la meglio è ancora l’estremo difensore romano che al 50’ cancella dalla porta lo stacco aereo dell’esperto attaccante francese. Arrembante la pressione del Prato con la Lucchese che non riesce più ad alzare il proprio baricentro. Monaco attinge dalla sua panchina compiendo, dapprima, la staffetta tra Falomi e Bitep e rinforzando la mediana con Meucci, out Vignali, al rientro dopo tre settimane di stop. Al 63’ grande salvataggio di Ligorio sul tiro del solito Fofana. Locali che collezionano corner a ripetizione mentre la Lucchese accetta, con la mossa di Monaco di inserire Lici per Remorini, di chiudersi nella propria metà campo. Esposito, di contro, rinforza il proprio reparto offensivo con Diarrasouba e l’uruguaiano ex Livorno Surraco. A dieci minuti dalla fine termina il match di Fanucchi rilevato dal coetaneo, classe 1981, Cellini.

Nel finale Coletta si esalta nuovamente, tanto per cambiare, su Fofana. Un break di Bitep spezza la pressione dei lanieri costringendo alla parata Bagheria. Tre punti di straordinaria importanza per una Lucchese che si porta a centroclassifica e a soli quattro punti di ritardo dal terzetto, Casale, Real Forte e Casale, che occupa la vetta della graduatoria.