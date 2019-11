A.S. Lucchese



Insulti razzisti, ecco la versione dei rossoneri in campo

mercoledì, 20 novembre 2019, 18:42

di michele masotti

La sfida andata in scena sabato scorso all’Acquedotto tra Lucchese-Tuttocuoio, valevole per la decima giornata di andata del girone G, non ha fatto parlare di sé per il risultato finale, successo per 2-0 dei rossoneri, quanto per la maxi squalifica di 10 giornate che ha il giudice sportivo ha inflitto ad un tesserato della Pantera. L’episodio, avvenuto nello scampolo finale della partita, presenta, stando a quanto raccolto da chi era sul campo sabato 16 novembre, delle discordanze da quanto emesso nel referto, compilato su indicazioni del direttore di gara. Il giovane al suo avversario avrebbe, si legge nella sentenza, “rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatori per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario.”

Raggiunto telefonicamente da La Gazzetta di Lucca, il tecnico della Lucchese Vito Graziani fornisce la versione arrivata dal manto erboso, direttamente dalla voce dei suoi giocatori e da quelli dei neroverdi. “Premetto che, al momento dell’accaduto, era lontano e quindi non ho potuto capire precisamente lo scambio di battute.” – esordisce l’ex calciatore di Pisa e Cagliari tra le altre. “A fine partita il nostro tesserato, in lacrime, ha reiteratamente detto al direttore di gara di non aver assolutamente proferito alcun tipo di offese razziste. Assieme a lui c’era il ragazzo del Tuttocuoio che, a sua volta, ha affermato all’indirizzo del direttore di gara di non aver sentito alcun epiteto razzista nei suo confronti. L’arbitro, invece, ha confermato di aver udito quel tipo di offesa. Non so cosa dire francamente. Vedremo come si evolverà la vicenda.”