La lucida analisi di Monaco: “Non riusciamo a pungere in attacco”

domenica, 10 novembre 2019, 17:23

di michele masotti

Pareggiare in casa contro il Verbania non era l’epilogo che l’ambiente rossonero aveva sperato per questa seconda domenica di novembre. Al di là dello splendido gol di Filippo Fazzi, la Lucchese raramente ha messo in difficoltà il terzetto arretrato piemontese. Staticità offensiva alla quale gli uomini mercato dovranno mettere mano per apportare quelli acquisti necessari a compiere il salto di qualità alla Pantera. Singolare, dal nostro modesto osservatorio, il tourbillon di sostituzioni riguardanti quei giocatori, vedi Nannelli, Vignali e Remorini, in grado di saltare il diretto concorrente e di produrre superiorità numerica.

Francesco Monaco non è logicamente soddisfatto della prestazione odierna. “Il nostro primo tempo è stato contraddistinto da troppi errori di fronte ad un Verbania che vale di più dell’attuale classifica” – ha esordito il trainer rossonero- “Nella ripresa, pur non creando molte occasioni, siamo stati più propositivi. Al di là dell’assenza di Falomi, mostriamo dei limiti in zona gol. I ragazzi durante la settimana si allenano con impegno e grande dedizione ma non riescono a concretizzare quelle situazioni create. Sebbene abbiamo prolungato la nostra serie di risultati utili di fila, resta del rammarico per il risultato. Occasione persa per ridurre il gap dal vertice? Onestamente non guardo ancora la classifica in un girone così equilibrato. Da martedì inizieremo a pensare al Seravezza.”

Di tutto altro morale Stefano Galeazzi, ex centrocampista come Monaco: il suo Verbania torna a casa con un punto di platino da una trasferta temuta.

“Ottimo match da parte nostra contro una delle compagini più in forma del campionato.” – ha dichiarato Galeazzi- “Abbiamo approcciato alla sfida con grande aggressività passando meritatamente in vantaggio: c’è un pizzico di rammarico per non aver sfruttato al meglio un paio di ripartenze potenzialmente letali. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la Serie D. A mio avviso sin qui abbiamo conquistato meno di quello che avremmo meritato sul campo, venendo penalizzati dai troppi infortuni. Sinceramente mi aspettavo qualcosina di più dalla Lucchese, ma ciò non toglie nulla alla partita disputata dei miei ragazzi. Dove possono arrivare i rossoneri? Credo in zona play-off mentre per la promozione in C vedo come favorito il Prato.”