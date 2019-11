A.S. Lucchese



Lucchese, ascolta Cruciani e Coletta: “Non possiamo deconcentraci neppure per un secondo”

domenica, 17 novembre 2019, 23:34

di Michele Masotti

Nella piccola sala stampa del “Buon Riposo” sono in diversi tra i protagonisti di un bel derby a presentarsi davanti ai taccuini e microfoni dei giornalisti. In casa rossonera se il ds Daniele Deoma vede il bicchiere mezzo pieno parlando di “9-10 palle gol create dalla Pantera”, appare più condivisibile l’analisi con taglio autocritico esposta da Michel Cruciani, dal cui sinistro è scaturito il primo gol di Vignali, e dal numero uno Jacopo Coletta. I due giocatori romani, i migliori del pomeriggio targato Lucchese, non hanno nascosto l’amarezza per la mancanza di maturità dimostrata dalla formazione di Monaco nei venticinque minuti finale con gli ospiti avanti di due reti.

“Il Seravezza è la migliore squadra fin qui affrontata.” – esordisce Cruciani, premiato Mvp della sua squadra dal presidente dei versiliesi Vannucci- “Onestamente per noi questo va considerato come un punto guadagnato; siamo stati stupidi per il modo con cui ci siamo fatti raggiungere, ho una carica di nervoso addosso incalcolabile. Non dovevamo permetterci di farci rimontare avanti di due gol, tanto meno non possiamo permetterci di distrarci neppure per un attimo.” Sulla stessa lunghezza d’onda l’opinione di Coletta, autore di almeno quattro interventi di grande spessore tra cui il penalty parato a Bongiorni.

“Ho dato il mio contributo alla causa, ma oggi vorrei parlare di come abbiamo subito il pareggio nonostante fossimo sullo 0-2 a nostro favore.” – afferma il portiere classe 1992- “Rimonta che subito che non deriva da un problema di condizione fisica ma da un calo di concentrazione. Qui stiamo parlando di qualità morali; dovevamo avere una maggiore fame di chiudere la partita. Abbiamo dato l’impressione di essere appagati. Massimo rispetto per una Seravezza che ha disputato una grande partita. Ringrazio i nostri tifosi per come ci hanno sostenuto incessantemente durante la partita. Quelle davanti stanno scappando via? Francamente, ad ora, non guardo la classifica.”

Daniele Deoma ha provato a spiegare i motivi della sua espulsione: “Sinceramente è una decisione che fatico comprendere: stavo soltanto avvicinandomi all’assistente per segnalare il cambio.” – ricostruisce l’accaduto il ds- “Oggi ho visto una Lucchese che ha costruito 9-10 palle gol, peccando di sufficienza quando ci siamo portati sul 2-0. Sul piano dell’impegno non posso rimproverare niente ai miei giocatori. Indubbiamente resta l’amaro in bocca per questo pareggio.” Francesco Monaco, invece, recita il mea culpa per le disattenzioni che hanno provocato i gol di Podestà e Giordani: “Si tratta di due errori individuali che hanno pesato sul 2-2 finale.” – ammette il tecnico pugliese- “Dobbiamo cercare di produrre qualcosa di più nel reparto offensivo. Eravamo consci che quest’oggi avremmo sofferto, ma forse non così tanto. Peccato per non aver sfruttato un paio di ripartenze che avrebbero chiuso il match. Alla fine il pareggio è un risultato giusto. Le prime della classe scappano via? Il campionato mi sembra ancora particolarmente equilibrato.”

Passando al Seravezza, Walter Vangioni può certamente più soddisfatto per la bella prova sciorinata dai suoi ragazzi, alla terza partita in una settimana dopo le fatiche di Coppa Italia. Senza Buongiorno, centravanti designato come titolare che si è infortunato in precampionato e Gigi Grassi, i versiliesi hanno sfiorato in più di una circostanza la vittoria. “I miei ragazzi hanno dato dimostrazione di stare molto bene a livello fisico. Sono felice della condotta di gara del Seravezza, sempre predisposto a fare il match.” – prosegue il tecnico di Gallicano- “Non era facile rimontare da uno 0-2, obiettivamente immeritato. Adesso dovremo concentrarci al derby contro il GhivizzanoBorgo dove saremo di scena su un manto erboso pesante. Come ho visto la Lucchese? I rossoneri, partiti in ritardo rispetto alle altre, ultimamente stanno facendo bene per provare ad agganciarsi ai piani alti. Non sta a me dire dove potrà arrivare questa squadra.”