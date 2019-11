A.S. Lucchese



Lucchese, contro la Caronnese senza alcun timore reverenziale

sabato, 30 novembre 2019, 12:58

di michele masotti

Nella sala stampa del Porta Elisa è tempo di vigilia del big match della quattordicesima giornata di questo equilibrato girone A della Serie D. Domani, calcio d’inizio alle 14:30, al “Comunale” di Caronno Pertusella andrà in scena il confronto tra le due squadre più in salute del torneo. I locali sono in striscia positiva da otto turni, sette invece le partite senza sconfitta inanellate dai ragazzi di Francesco Monaco.

In questa inedita sfida contro la capolista, la Lucchese potrebbe adottare alcuni cambiamenti tattici, vedi l’assenza forza di Cruciani, rispetto all’undici vittorioso contro la Fezzanese. Non è da escludere un ritorno a quel 4-2-3-1 utilizzato ad inizio stagione. Nel presentare il match, Monaco ha parole di elogio per i rossoblù, ben sapendo come i suoi giocatori abbiano tutte le armi per tornare dalla trasferta lombarda con un risultato positivo.

“La Caronnese in casa sta tenendo un bel ruolino di marcia, con un terzetto offensivo (Corno-Scaringella-Sorrentino nda) da 17 gol complessivamente. Di contro, tra le mura amiche concedono molte reti agli avversari, ben 12.” – ha rivelato l’allenatore della Pantera- “Li abbiamo studiato bene; a livello teorico ci siamo, tocca mettere in pratica quello che abbiamo provato in settimana. Al di là dell’assenza di Cruciani, particolarmente pesante, chi scenderà in campo sono sicuro che fornirà una bella prova. Dovremo essere bravi a preparare una gara accorta, non lasciando spazio ai loro inserimenti, vedi capitan Corno, che può favorire la progressione di Sorrentino. Sono queste le particolari caratteristiche dei lombardi che devono essere rispettate.”

Monaco sintetizza i principi del piano tattico preparato per domani.

“Sarà fondamentale la fase di recupero palla, verticalizzando velocemente verso i nostri attaccanti.” – ha proseguito il trainer rossonero- “Falomi sarà convocato; domani vedremo il da farsi sul suo utilizzo. Sempre nelle ore antecedenti al match deciderò se impiegare Lici, reduce da un fastidio muscolare accusato in settimana. Sia lui che Bartolomei hanno dato sicurezza a tutto il gruppo. Il loro campo in sintetico permette di giocare in velocità ragion per cui ho in mente di mettere dentro un certo tipo di formazione. Siamo fiduciosi per questa trasferta; ci aspettiamo, in primis i giocatori, di sfornare una bella prestazione. Onestamente non sto facendo ragionamenti a lungo raggio sulla classifica: troppi voli pindarici possono essere nocivi”

Facendo un passo indietro alla gara di sette giorni fa contro la Fezzanese, la miglior per la qualità di gioco espressa dalla Lucchese, Monaco vede ulteriori margini di miglioramento nel suo gruppo.

“Non è facile mantenere per tutto l’arco della partita la qualità di gioco espressa nel primo tempo contro la Fezzanese.”- ha concluso l’ex capitano della grande Lucchese- “Detto che abbiamo corso un solo pericolo sul 2-0, peraltro ben sventato da Coletta, nelle prossime gare dovremo necessariamente concretizzare maggiormente le occasioni costruite, evitando così di mantenere in bilico il punteggio.”