Lucchese-Fezzanese: info su prevendita

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 18 novembre 2019, 19:17

A soli 5 anni e mezzo è morta Victoria, la figlia del giocatore Michel Cruciani. La piccola era nata prematura ed era andata incontro a diversi problemi di salute

domenica, 17 novembre 2019, 23:34

Nella piccola sala stampa del “Buon Riposo” sono in diversi tra i protagonisti di un bel derby a presentarsi davanti ai taccuini e microfoni dei giornalisti. In casa rossonera se il ds Daniele Deoma vede il bicchiere mezzo pieno parlando di “9-10 palle gol create dalla Pantera”

domenica, 17 novembre 2019, 14:55

Il primo confronto diretto della loro storia di Seravezza-Lucchese è stato un condensato di emozioni, sano agonismo e duelli rusticani

sabato, 16 novembre 2019, 12:59

Calare al “Buon Riposo” di Pozzi per riprendersi quei due punti sfumati sorprendentemente nel turno casalingo di settimana scorsa contro il Verbania. È questa l’obiettivo della Lucchese che domani, calcio d’inizio alle 14:30, se la vedrà con l’insidioso Seravezza di Walter Vangioni, privo dell’ex Grassi

venerdì, 15 novembre 2019, 16:16

Il terzo derby stagionale della provincia di Lucca mette di fronte la Pantera all’inedita trasferta del “Buon Riposo” di Pozzi contro il Seravezza di Walter Vangioni, senza dubbio uno dei migliori allenatori di questo girone A

domenica, 10 novembre 2019, 17:23

Pareggiare in casa contro il Verbania non era l’epilogo che l’ambiente rossonero aveva sperato per questa seconda domenica di novembre. Al di là dello splendido gol di Filippo Fazzi, la Lucchese raramente ha messo in difficoltà il terzetto arretrato piemontese