A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco avverte i suoi: “Vietato replicare l’approccio avuto contro il Verbania”

sabato, 16 novembre 2019, 12:59

di michele masotti

Calare al “Buon Riposo” di Pozzi per riprendersi quei due punti sfumati sorprendentemente nel turno casalingo di settimana scorsa contro il Verbania. È questa l’obiettivo della Lucchese che domani, calcio d’inizio alle 14:30, se la vedrà con l’insidioso Seravezza di Walter Vangioni, privo dell’ex Grassi. Un colpo esterno in terra versiliese infonderebbe ancora una maggiore consapevolezza dei propri mezzi alla Pantera. Francesco Monaco, conscio delle difficoltà che può presentare questo impegno.

“Dobbiamo andare a Seravezza con l’intenzione di fare bene, nutrendo il massimo rispetto per una compagine che in casa è particolarmente temibile.” – è l’incipit del tecnico pugliese- “La squadra di Vangioni dovrà fare a meno di Grassi, colui che batte tutti i calci da fermo. Come dico sempre, però, dipende tutto dai miei ragazzi: non deve essere ripetuto assolutamente l’approccio avuto contro il Verbania. In quella circostanza ci è servito uno schiaffo per reagire. Match sottovalutato? Non credo, in settimana la squadra si era allenata alla grande.”

Monaco si è soffermato sul momento di forma che stanno attraversando i quattro under titolari: “Nannelli domenica non è stato brillante come di consueto, ma questo discorso va applicato a tutta la squadra nella sfida di fronte ai piemontesi.” – ha proseguito l’allenatore della Pantera- “Pardini, al di là della comprensibile stanchezza, sta disputando un’ottima stagione, così come Papini. Fazzi, rientrato in pianta stabile da un mese, ha portato un notevole contributo alla causa. Mi pare in crescita anche il classe 2001 Bartolomei che settimana scorso ho mandato a giocare con la Juniores per fargli mettere minuti nelle gambe; domani sarà a disposizione.” Il dubbio principale nell’undici titolare riguarda la scelta dell’attaccante alla luce del perdurare dell’assenza di Falomi.

“Chi giocherà al posto di Falomi? Ci sono in ballo due-tre situazioni con una decisione che verrà presa domani mattina.” – ha affermato Monaco- “Faccio fatica a pensare di partita in partita, figuriamoci se mi concentro alla classifica dopo undici giornate di campionato. Sarebbe inutile compiere dei voli pindarici. Nei nove gironi di Serie D, questo è l’unico dove le prime hanno meno di 20 punti. Credevamo che in questo torneo ci fosse meno equilibrio. Chiaramente per il Seravezza il match avrà un grande valore visto che affronterà la Lucchese, ma il nostro blasone dovrà essere supportato dalle prestazioni che riusciremo a sciorinare. Di mercato non parlo. In panchina andrà Fontanelli visto che Marinca non è ancora disponibile”