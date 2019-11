Lutto in casa rossonera per la morte di Domenico Ragone

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 7 novembre 2019, 22:44

Rinfrancata dal pesante colpo di Sesto Fiorentino contro il Prato, che ha allungato a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, la Lucchese è pronta ricevere al Porta Elisa il pericolante Verbania

domenica, 3 novembre 2019, 14:59

Nella partita più attesa della stagione, vuoi per l’importanza della posta e per il blasone della rivale odierna, la Lucchese firma il blitz ai danni del Prato sul neutro di Sesto Fiorentino mettendosi definitivamente alle spalle tutte le difficoltà di inizio campionato

sabato, 2 novembre 2019, 14:13

Lucchese carica al punto giusto per il big-match di Sesto Fiorentino contro il Prato dell'ex Fanucchi. Mister Francesco Monaco ha fatto il punto sulla situazione nel corso del tradizionale incontro con la stampa al Porta Elisa

venerdì, 1 novembre 2019, 14:48

Cellini, Fofana, Regoli, Surracco e l’ex Jacopo Fanucchi: vero che le primavere sulla carta d’identità per quattro di loro iniziano ad essere tante, ma il parco attaccanti del Prato la dice lunga sulle ambizioni dei lanieri di tornare nella terza serie nazionale

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:41

Tutti zitti nessuno parla, anzi, nessuno scrive: in tribuna stampa al Porta Elisa non c'è corrente. Motivo: l'impianto non è a norma, se ne sarebbe accorta la Lega all'ultima gara del campionato di Lega Pro

domenica, 27 ottobre 2019, 17:00

Si respira finalmente un’aria serena nella sala stampa rossonera dopo il 2-0 rifilato al Fossano. Francesco Monaco è legittimamente soddisfatto della prova offerta dai suoi, apparsi in crescita anche sul piano della manovra. La strada verso la scalata della graduatoria è ancora lunga ma i segnali arrivati dal Porta Elisa...