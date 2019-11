Monaco suona la carica contro il Prato

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 1 novembre 2019, 14:48

Cellini, Fofana, Regoli, Surracco e l’ex Jacopo Fanucchi: vero che le primavere sulla carta d’identità per quattro di loro iniziano ad essere tante, ma il parco attaccanti del Prato la dice lunga sulle ambizioni dei lanieri di tornare nella terza serie nazionale

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:41

Tutti zitti nessuno parla, anzi, nessuno scrive: in tribuna stampa al Porta Elisa non c'è corrente. Motivo: l'impianto non è a norma, se ne sarebbe accorta la Lega all'ultima gara del campionato di Lega Pro

domenica, 27 ottobre 2019, 17:00

Si respira finalmente un’aria serena nella sala stampa rossonera dopo il 2-0 rifilato al Fossano. Francesco Monaco è legittimamente soddisfatto della prova offerta dai suoi, apparsi in crescita anche sul piano della manovra. La strada verso la scalata della graduatoria è ancora lunga ma i segnali arrivati dal Porta Elisa...

domenica, 27 ottobre 2019, 14:41

Seconda vittoria interna consecutiva per la Lucchese che regola con il più classico dei risultati la matricola Fossano, una delle rivelazioni di questa prima fase di stagione. Cruciani e Benassi permettono ai rossoneri di agganciare il Seravezza e di scavalcare il Ligorna proseguendo così nell’operazione risalita

sabato, 26 ottobre 2019, 13:00

Domani, calcio d’inizio fissato per le 14:30, il confronto casalingo della Lucchese contro la sorprendente matricola Fossano, espressione di una città di 24mila in provincia di Cuneo, mette in palio punti pesanti

venerdì, 25 ottobre 2019, 17:53

Tornato in D a distanza di 21 anni dall’ultima apparizione, il Fossano sta salendo alla ribalta come una delle principali rivelazioni di questo girone A. Terza con 14 punti raggranellati in otto uscite, la matricola piemontese arriva al Porta Elisa, calcio d’inizio alle ore 14:30, senza aver nulla da perdere...