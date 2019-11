A.S. Lucchese



Prato, un arsenale offensivo da Serie C per mister Esposito

venerdì, 1 novembre 2019, 14:48

di michele masotti

Cellini, Fofana, Regoli, Surracco e l’ex Jacopo Fanucchi: vero che le primavere sulla carta d’identità per quattro di loro iniziano ad essere tante, ma il parco attaccanti del Prato la dice lunga sulle ambizioni dei lanieri di tornare nella terza serie nazionale. Per centrare questa impresa il club della famiglia Toccanfondi ha affidato la conduzione tecnica a Vincenzo Esposito, alla quarta esperienza su questa panchina. Sarà la sfida attesa e nobile per la Pantera, calcio d’inizio alle 14:30 a Sesto Fiorentino, che mira a proseguire nella risalita verso lidi più consoni al suo blasone. Monaco potrà contare su tutti gli effettivi della propria rosa eccezion fatta per l’infortunato Dinelli e lo squalificato Lucarelli.

Etichettati dalla maggior parte degli addetti ai lavori come i favoriti numeri uno per il salto in C, i biancozzurri non sono ancora riusciti a distanziare ancora la concorrenza in un raggruppamento particolarmente equilibrato. Letali in casa, che solitamente è l’impianto in sintetico di Montemurlo dove solo il Seravezza è uscito indenne, Tomi e compagni faticano maledettamente in trasferta dove sono già arrivate tre sconfitte, tutte in terra piemontese. Segnale di come questa squadra debba ancora registrare qualche automatismo specialmente nel reparto arretrato. La Lucchese delle ultime settimane, come evidenziato dal direttore sportivo Daniele Deoma, dovrà giocarsela senza timore reverenziale visto che ha le armi per mettere in difficoltà i locali. Quella di domenica sarà la sfida numero 38 in casa del Prato: il bilancio complessivo parla di 16 successi locali, 14 pareggi e cinque blitz rossoneri, l’ultimo dei quali è l’1-0 firmato proprio da Fanucchi a Pontedera nell’annata 2017-2018. Curiosamente, invece, era Francesco Monaco il tecnico del Prato quando i padroni di casa si imposero 3-2, doppietta di Moncini e Tavano alla quale replicarono De Feo e Dermaku, contro la Lucchese di Giovanni Lopez. Correva la stagione 2016-2017. Domenica mister Esposito dovrà fare a meno del terzino Tomi che deve scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica. Un’assenza importante nello scacchiere tattico dei pratesi anche alla luce della proverbiale precisione nelle punizioni dell’ex Lecce.

Il trainer dovrebbe optare per un 3-5-2 che può mutare in corso d’opera in un 3-4-2-1, con difesa e centrocampo che raramente, salvo defezioni, cambiano elementi, mentre in attacco il solo Fofana, bomber dei suoi con cinque centri, è presso che certo di una maglia da titolare. In porta spazio alla classe 2001 Fabrizio Bagheria che comanda una difesa a tre di esperienza. L’ex Atalanta e Vicenza Matteo Gentili, tornato a dedicarsi a tempo pieno sul football dopo la sua parentesi al Grande Fratello, prenderà in consegna le punte rossonere insieme a Giampà e all’ex GhiviBorgo Diana. Sulle corsie laterali agiranno il classe 1999 Bassano, un trascorso nelle giovanili del Tau Calcio, e il duttile Mariani; davanti alla difesa Esposito potrebbe concedere una chance a Ghini, prodotto del settore giovanile del Bologna che nella passata stagione si comportò egregiamente nel Ghivizzano. A suoi attenzione ai tempi di inserimenti di Kouassi e di Carli, un classe 2000 molto interessante. In attacco sono ben i calciatori in lizza per affiancare Fofana. Scommettendo un metaforico euro, sono in salita le quotazioni della seconda punta uruguaiana Juan Manuel Surraco. Dovrebbero partire dalla panchina sia Cellini che Fanucchi.