Seravezza-Vangioni, un binomio indissolubile

venerdì, 15 novembre 2019, 16:16

di michele masotti

Il terzo derby stagionale della provincia di Lucca mette di fronte la Pantera all’inedita trasferta del “Buon Riposo” di Pozzi contro il Seravezza di Walter Vangioni, senza dubbio uno dei migliori allenatori di questo girone A. Alla quarta stagione sulla panchina versiliese, con la quale ha ottenuto la storica promozione dall’Eccellenza alla D e lo straordinario terzo posto nello scorso torneo, il tecnico di Gallicano allena un gruppo molto rinnovato rispetto a quello delle ultime stagioni ma che ha già recepito i suoi dettami tattici. Per i verdeazzurri quella di domenica contro la Lucchese, calcio d’inizio alle 14:30, sarà la terza gara della settimana dopo il bugiardo 4-1 subito in quel di Borgosesia, due pali colpiti e l’ingenerosa espulsione di Luigi Grassi, e il successo dopo i calci di rigore contro il San Donato Tavernelle che è valso al club del presidente Lorenzo Vannucci l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Tenendo da parte il fattore stanchezza che potrebbe accusare il Seravezza, alla prese con alcuni importanti assenze come quella prolungata della punta Daniele Buongiorno, la Lucchese, a sua volta priva quasi certamente di Nicola Falomi, è chiamata al confronto contro una compagine di buon livello, egregiamente messa in campo dal proprio allenatore. Capitan Granaiola e compagni, inoltre, fanno, da diversi anni a questa parte, del “Buon Riposo” un fortino difficilmente espugnabile.

Servirà, dunque, una prestazione di ben altro spessore rispetto a quella offerta contro il Verbania da parte dei rossoneri per tornare a casa con i tre punti da questa difficile trasferta. L’ingresso in società dell’imprenditore Lorenzo Vannucci è coinciso con l’avvio del periodo di splendore del club, salito nel giro dieci anni dalla Terza Categoria ai piani alti della Serie D. Fu proprio il numero dei versiliesi a puntare, nell’estate 2016, su Vangioni, reduce dalle positive esperienze con Castelnuovo e Ghivizzano. Un binomio indissolubile quello che si è venuto a creare tra i due, nemmeno scisso dalla lusinghe estive ricevute dal tecnico garfagnino da parte del settore giovanile dell’Empoli. Seravezza che ha un punto in meno della Lucchese, rispettivamente 14 e 15, subito 13 reti e messe a segno 12.

Sarà assente, come detto, il miglior marcatore dei versiliesi ossia quel Grassi che, tra l’altro, sarebbe stato l’unico ex del confronto. L’assenza del trequartista di Filicaia, una carriera condita dai tanti gol siglati in C con Castelnuovo, San Marino, Pontedera e Ascoli, toglie a Vangioni una preziosa carta da giocare sui calci piazzati. Molto probabilmente i verdeazzurri scenderanno in campo con un 3-5-2.

Partito Cavagnaro alla volta di Picerno, la porta dei locali sarà difesa dal classe 2000 Francesco Mazzini, arrivato in prestito dallo Spezia. Davanti a lui si muoveranno Andrei, Giordani e Fabio Maccabruni, tornato qui dopo la stagione spesa tra le fila del Ghiviborgo. Le fasce laterali saranno occupate, a sinistra, dall’under 2001 Ayman Moussafi mentre a destra tutto lascia presagire che si vada verso la conferma di Bedini. Il posto di Grassi davanti alla difesa verrà preso da Bortoletti, assistito ai lati da capitan Granaiola, quattro gol sin qui siglati e alcune esperienze tra i professionisti nel suo curriculum, e dal baby Nelli, dato in vantaggio nel ballottaggio con l’ex Massese Lucaccini. In attacco, molto probabilmente, Vangioni si affiderà tandem composto da Bongiorni e Diego Frugoli, ex GhiviBorgo e lucchese doc.

Le alternative a match in corso rispondono al nome dei giovani Podestà e Nasif Djibril.Seravezza-Lucchese sarà arbitrato da Marco Maria Di Nosse della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Luca Lisi di Firenze e Federico Laici di Valdarno.